'Reverse recruiting': cuando es el candidato el que selecciona a la empresa

Nerea Rodríguez estudió marketing y trabaja en el sector ventas, pero no tuvo que buscar su actual empleo, fue la empresa la que la buscó a ella: “Me contactaron por Linkedin y, además, yo estaba en una posición en la que me podía permitir elegir un trabajo que me llenase de verdad”.

No le hicieron falta currículums, ni cartas de presentación porque su empresa utilizó lo que se conoce como reverse recruiting o reclutamiento inverso. Se trata de un sistema cada vez más utilizado donde las corporaciones “van directamente a por el candidato que más se asemeja a lo que necesitan, lo que les ahorra mucho tiempo porque es más rápido y eficaz”, explica Marta Carrión, responsable del Área de Empleo de la Universidad Internacional de La Rioja.

Menos tiempo y más talento. Es el resumen del funcionamiento de este sistema donde las empresas “pueden acceder a perfiles más altos que están trabajando y no tenían pensado cambiarse de trabajo, pero que, si les enseñan la patita y les ofrecen mejores condiciones, puede que lo hagan”, detalla Carrión.

Aunque el reclutamiento inverso no es solo para perfiles elevados o de la esfera ejecutiva; se utiliza para encontrar profesionales en cualquier nivel y, sobre todo, los más difíciles de captar o con más demanda. “No está relacionado con el nivel profesional, sino con la oferta y la demanda de ese tipo de profesional”, recalca la experta. En el sector tecnológico es donde más se ha implantado la fórmula.

Una relación profesional más duradera

Esta técnica para buscar profesionales suele establecer unas relaciones más duraderas entre el trabajador y la empresa porque la una se adecua al otro. Por lo general, se le ofrecen mejores condiciones salariales, más conciliación, con horarios más flexibles, teletrabajo o formación, entre otras cosas. En definitiva, un paquete laboral con el que el profesional se sienta más a gusto. “El 90% de los perfiles acaban descartados y con esta estrategia la empresa mejora la eficiencia y la eficacia y establece una mejor relación con el empleado, lo que se traduce en algo más duradero”, apunta Marta Carrión.

Y Nerea lo corrobora: “A día de hoy me están surgiendo más ofertas, pero el salario ya no es lo primero. Ahora valoro otras cosas, como el clima laboral y la calidad de vida. Y eso, lo tengo”. Por eso, Nerea ya no se plantea cambiar de trabajo.

Recursos humanos con tintes de marketing

En el reclutamiento inverso es la empresa la que se vende para conseguir al profesional que quiere. Además de ofrecer mejores condiciones, tiene que convencerlo de que es la mejor opción. Y, para eso, se acerca a las técnicas de marketing.

El perfil recursos humanos que, en principio, nos puede parecer muy administrativo, se ha ido difuminando para dar paso a otras formas de encontrar y captar talento. “Esa imagen que tenemos de una persona seleccionando currículums de candidatos, a los que le hace una entrevista, y luego le paga la nómina, ya no es así”, explica Carrión.

Para tener éxito con el reclutamiento inverso hay que saber comunicar y atraer el talento, por lo que “recursos humanos y marketing van de la mano”. “Aquí captas a tu empleado y tienes que convencerlo de que eres la mejor empresa para su proyecto de vida”.

Las redes sociales de perfiles profesionales son las aliadas de las empresas que ya no publican sus ofertas de trabajo, sino que buscan a sus profesionales de forma directa.