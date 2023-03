Quiero y no puedo de la Bolsa en el ataque a la cota de los 9.000 puntos redondos de Ibex

La Bolsa ha chocado hoy con el listón de los 9.000 puntos en el índice Ibex 35. Lo ha tanteado en un par de ocasiones, pero no ha podido superarlo de forma consistente. Al cierre se ha quedado en 8.940 con una ganancia del 0,4 por ciento. A media mañana ha llegado a subir más del doble. Han subido casi todos los bancos, con algunas excepciones. Pero casi todos han cerrado por debajo de sus máximos del día. El sector, muy susceptible últimamente, ha torcido el gesto tras los registros que las autoridades francesas han realizado en las sedes de París de gigantes bancarios como Societé Generale, Exane, Natixis , HSBC y BNP Paribas.

La razón, el supuesto fraude fiscal en la tributación de determinados dividendos. En la Bolsa de Zurich han subido las acciones de UBS y Credit Suisse. En la de Fráncfort el Deutsche Bank se ha dejado un 1 por ciento. En general, el sector se ha dolido, ha dudado, al menos, tras conocerse que los clientes de los bancos de la eurozona han retirado depósitos por 214.000 millones de euros en tan solo cinco meses. Las cifras de retirada de efectivo han sido especialmente elevadas en febrero. Y se espera que marzo la cifra sea superior ante las turbulencias que han afectado al sector en las últimas dos semanas. Más sólidas han sido las ganancias de Repsol, que se beneficia por el repunte en el precio del petróleo, y las de Cellnex. La empresa de torres de comunicaciones cotiza positivamente los cambios en su cúpula directiva y en su accionariado.

Hoy los inversores han contado con pocas referencias. La confianza de los consumidores en Estados Unidos ha mejorado más de lo que se esperaba. Ha mostrado una lectura en marzo de 104,2 puntos, frente al 103,4 del mes anterior. Por su parte, la balanza comercial estadounidense ha mostrado en febrero un déficit de 91.600 millones de dólares debido al descenso de las exportaciones. Es una cifra que se ajusta a las previsiones de los expertos. El presidente de la Reserva Federal de Mineápolis, Neel Kashkari, ha asegurado que la tensión en el sector financiero acerca a la economía de EEUU a la recesión, ya que se producirá una contracción del crédito.

En los demás mercados, el petróleo se encarece, sube hasta 77,5 dólares por barril de crudo del Mar del Norte. Hace poco más de una semana se pagaba a 72. Los inventarios de petróleo de la AIE se han reducido desde 1,55 millones de barriles hasta 1,11 millones. Se han contraído las reservas de gasolina y de otros productos destilados. El euríbor ha repuntado en las últimas horas, tras unos días de gran inestabilidad. Vuelve a superar el 3,5 por ciento, que es el nivel al que el BCE elevó el precio oficial del dinero en su último consejo. Hoy se ha situado en el 3,542 por ciento. Hace un mes rozaba el 4 por ciento. Los analistas creen que el euríbor repuntará algo más todavía antes el verano.

El próximo consejo del BCE está previsto para comienzos de mayo. Los analistas de Caixabank creen que los tipos de interés seguirán subiendo en Europa y en Estados Unidos, pero a un ritmo más moderado. Los expertos de la agencia de calificación de riesgos S&P Global no creen que la tasa general de inflación vuelva en Europa al objetivo del 2 por ciento antes del primer trimestre de 2025. La subyacente, la que no tiene en cuenta ni la energía ni los alimentos frescos, no lo hará antes del tercer trimestre de ese año.