¿Qué es la herencia pública universal a la que aspira Moncloa?

El Gobierno ha puesto sobre la mesa una propuesta que no deja indiferente y que sin duda se presta al debate, la puesta en marcha de una “herencia pública universal” para los jóvenes. Es uno de los puntos que recoge el “Plan España 2050” en el que se anima a imaginar cómo puede ser nuestro país en las proximas décadas.

¿En qué consistiría esa herencia pública? ¿Y qué objetivo persigue?

La propuesta de Moncloa no ofrece mucho detalle. Consistiría en una cantidad económica que todo joven recibiría al cumplir una determinada edad y que podría utilizar usarse para adquirir una vivienda, montar un negocio o completar la formación. El objetivo que se persigue con este mecanismo es reducir la desigualdad de riqueza que existe por el mero hecho de haber nacido en un familia u otra. En la propuesta del Gobierno se señala que la diferencia de riqueza entre las personas de 65 y 35 años se ha duplicado en lo que va de siglo. “Cada joven dispondría de una cuenta corriente, de un capital que podría utilizar a lo largo de la vida. En unos casos lo podrían utilizar en el transcurso inicial de su educación y para aquellos que abandonan el sistema educativo de manera temprana lo podrían utilizar posteriormente, esa es la lógica” nos dice Raymond Torres, director de coyuntura y economía internacional de Funcas quien además añade “en otros casos la propuesta consiste no tanto en un capital educativo sino en un capital económico para que de alguna manera cada uno herede un capital independientemente del patrimonio de los padres. Esto es una propuesta algo distinta que busca igualar las condiciones en materia de patrimonio económico. Yo soy más partidario del capital educativo”. En la misma línea, Javier Díaz Jiménez, profesor de economía del IESE “la herencia no la daría como un cheque, como una transferencia directa, sino que la usaría para financiar la educación, dar becas que dieran a los hijos de las personas menos favorecidad las mismas oportunidades para educarse”

¿Cuáles son los pros y los contras de una medida de esta naturaleza? ¿Y cómo se financiaría?

“Sin duda fomenta la igualdad de oportunidades, esta es una clara ventaja. Los inconvenientes vienen por la dificultad que supone implentar una medida de estas características. Es muy fácil evadir un impuesto a las herencias, por ejemplo con transferencias intervivos, fundaciones o paraísos fiscales” apunta Javier Díaz Jiménez, profesor de economía del IESE. En la misma línea, Raymond Torres, quien recuerda que de momento no hay ningún país que aplique algo parecido, “supuestamente tendría que financiarse con un impuesto muy elevado sobre los patrimonios más altos, lo que merecería un amplio debate que no sería fácil porque es una cuestión muy sensible” Tampoco hay que perder de vista, en opinión de los expertos, el efecto “desincentivador” que podría tener sobre aquellos que generan riqueza.

No es una propuesta nueva

El economista Thomas Piketty ya plantea algo similar en su último libro, Capital e ideología. En este caso lo que defiende es una herencia para los jóvenes equivalente a un 60% del patrimonio medio mundial, o lo que es lo mismo, que a los 25 años cada joven recibiera en su cuenta 120.000 euros que podría usar para comprarse una casa o iniciar un negocio. Es la fórmula que propone este economista para fomentar la distribución de la riqueza y evitar, en el caso de Europa, que el 10% de la población más adinerada siga concentrando el 60% de la riqueza.