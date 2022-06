El PSOE desmiente que el Gobierno quiera controlar el INE

El portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, ha desmentido este martes que el Gobierno pretenda "controlar" el Instituto Nacional de Estadística (INE), después de que la dimisión de su presidente, Juan Rodríguez Poo, por razones "personales" haya generado críticas en la oposición.

"Hay que desmontar el argumento de que el Gobierno pretende controlar el INE. En absoluto. Este Gobierno pretende actuar con transparencia, no como el anterior del PP que usaba policía patriota para atacar rivales", ha asegurado Gómez en rueda de prensa.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había dicho previamente que el cese del presidente de INE es una "pésima noticia" para la credibilidad de España y algo inédito en los últimos 30 años, salvo en los cambios de Gobierno.

El PP ha anunciado que pedirá la comparecencia de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, para que ofrezca explicaciones al respecto.

Para el portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, es evidente que se trata de un "asalto a las instituciones", pero ha asegurado que el PP ha sido "colaboracionista" y ha ayudado a que organismos que deberían ser independientes no lo sean.

La portavoz de EH Bildu, Mertxe Izpurua, ha asegurado no tener información sobre lo que sucede en el INE, por lo que no ha querido opinar; igual que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, que ha dicho que se le escapa la polémica, porque él no ha visto nunca al Gobierno cuestionar en público el trabajo del INE.