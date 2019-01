Un periodista recibe un golpe en la nariz durante la asamblea de taxistas

Un periodista de El País ha resultado herido de un golpe en la nariz, que le ha hecho sangrar, y que le ha propinado uno de los asistentes a la asamblea de taxistas celebrada esta mañana en la Gran Vía de Barcelona.

Según ha informado este medio, el periodista Alfonso L. Congostrina ha sido golpeado en la nariz por uno de los asistentes a la asamblea que intentaba impedir que se grabara una discusión entre dos taxistas.

El portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez, ha condenado la agresión y la ha considerado "inaceptable", tras resaltar que "los periodistas son también trabajadores".

Al inicio de la asamblea, Álvarez ya había hecho un llamamiento al colectivo de taxistas para no repetir episodios violentos como los vividos ayer contra vehículos VTC, porque "los taxis no somos violentos y la violencia no nos ayuda en nuestra lucha". EFE.