La pandemia dispara la demanda de construcción de piscinas privadas

Segundo verano de pandemia y la demanda de construcción de piscinas entre particulares no es que se mantenga, es que ha aumentado. Si quiere contruir una piscina privada tendrá que esperar a Septiembre, porque constructores e instaladores no dan abasto. Es otro de los efectos del Covid. El miedo al contagio, la incertidumbre sobre las vacunas y los cierres y cupos en las piscinas comunitarias o municipales ha hecho que quien disponga de un mínimo espacio opte por gastarse los ahorros si los tiene, en una piscina privada. No basta ya con las portátiles, las de quita y pon, las que el año pasado por estas fechas ya se agotaban en los grandes almacenes.

SE ECHAN LAS MANOS A LA CABEZA

Pueden ser de obra, de fibra o poliester. Estas últimas son las que más se ponen por la solidez y la rapidez de la instalación. "En tres dias la tiene funcionando”. Es lo que tarda Roberto Sánchez, distribuidor en Madrid de piscinas Premier, en instalar una cuba de poliéster. Fueron pioneros en fabricar con este material y asegura a COPE que este año “ha sido muy fuerte". "Desde enero no hemos parado de instalar piscinas. Hay gente que se quedó el verano pasado en lista de espera y desde primeros de año las está poniendo”,cuenta.

Explica que reciben multitud de llamadas todos los dias y cuando les dan fecha, ya para mediados de Julio “se llevan las manos a la cabeza”. La demanda se ha incrementado en un 60% con respecto a otros años. Lo confirman en piscinas TDP , donde reciben entre 40 y 50 peticiones de presupuesto diarios. “Estamos dando cita ya para Septiembre”, comenta a COPE Mayte Nieto, su directora de comunicación.

¿PISCINA O BAÑERA GRANDE?

No todo el mundo tiene un gran espacio ni la disponibilidad económica y el mercado se ha adaptado a la demanda. Desde el año pasado se han sacado modelos más reducidos de 2x2m. "Es como un hidromasaje, lo lanzamos el año pasado y está teniendo mucha aceptación”, dice Mayte.

Así, cualquier lugar parece bueno para construir su piscina privada. La piden incluso para áticos, pero está prohibido. Se necesita el informe técnico de un arquitecto y diversos permisos. También hemos visto pequeños jardines ocupados en su totalidad por una piscina sin apenas sitio para un par de tumbonas. Según el mercado, las que más se ponen miden entre 5x3m y 8x4m. A juzgar por la demanda ha dejado de ser un artículo exclusivo aunque los precios no están al alcance de todos. Las más pequeñas, de 2x2, requieren un desembolso de 7.000€ más impuestos.