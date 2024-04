La menor crispación en Oriente Próximo anima a la Bolsa, mientras hace bajar al petróleo y al oro

Los mercados han aprendido a convivir con la tensión geopolítica. O eso parece. En un tiempo récord los inversores han conseguido olvidar la respuesta de Israel a los recientes ataques de Irán. No ha habido pánico, ni mucho menos. Se ha extendido el convencimiento de que no se producirá una escalada de la tensión en Oriente Próximo. La sangre no ha llegado al río.

De hecho, la reacción de los mercados ha sido notablemente estoica. La respuesta de Israel ha sido limitada, lo que le ha quitado hierro a la situación en la zona. Todas las espadas siguen en alto y todos inversores se mantienen en guardia porque la incertidumbre no se ha evaporado. Pero el propio Irán ha calificado de fracaso el ataque israelí, lo que sugiere que no habrá respuesta. Así que los mercados respiran con alivio.

El índice Ibex 35 sale del lunes en 10.890 puntos, con una mejora del 1,50 por ciento. Naturgy reclama de nuevo la atención de los bolsistas. Va ganando terreno la impresión de que Criteria –el brazo inversor de la Caixa- y la empresa estatal Taqa de Abu Dhabi se pondrán de acuerdo para lanzar una oferta conjunta de compra. Facilitarán de esta forma la salida del fondo británico CVC y del estadounidense GIP. Entre ambos controlan un 41 controlan por ciento el capital de la gasista y han dejado claro que desean deshacer su posición en Naturgy. Las acciones de la antigua Gas Natural han cerrado hoy por encima de 23 euros, cuando hace un mes no llegaba a los 20.

Ha subido con fuerza IAG que agradece tanto la menor tensión geopolítica como el descenso en el precio del petróleo. Telefónica ha superado los cuatro euros por título y siguen animados los bancos. Ha destacado hoy el Santander con una ganancia del 3,4 por ciento. El banco cántabro publicará resultados el día 30 de este mes y pagará dividendo el 2 de mayo. Serán 0,095 euros brutos por acción.

La Bolsa de Nueva York opera a media tarde con suaves ganancias. La prensa económica estadounidense señala que Wall Street estudia abrir las 24 horas del día los 365 días del año para aumentar su liquidez. Sería, sin duda, una decisión histórica. Actualmente las operaciones se extienden, según el horario español, desde las tres y media de la tarde hasta las diez de la noche.

En los demás mercados, el crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a 86,90 dólares por barril. Muy lejos de los 90 que tocó hace una semana. Los analistas, en general, dan por hecho que superará los 100 dólares si aumenta la tensión entre Irán e Israel. El oro se negocia a 2.350 dólares por onza, frente a los 2.445 que tocó hace pocos días. Los analistas del Deutsche Bank esperan ver la cotización del oro a la vuelta de un año en la zona de los 2.600 dólares. Por su parte, los expertos del banco estadounidense de negocios JP Morgan pronostican que la onza alcanzará los 2.500 dólares ya en el último trimestre de este año. El en las criptodivisas el Bitcoin, tras el “halving” de este fin de semana, sube hasta 66.000 dólares. Con el “halving” se reduce a la mitad la recompensa que obtienen los “mineros” de bloques de esta criptomoneda, lo que reducirá la cantidad de nuevos bitcoins en el mercado.