Los requisitos que debes cumplir para solicitar esta ayuda en marzo si eres estudiante: hasta 2.500 euros

Las becas son sin duda una buena ayuda para financiar los estudios. Bien es cierto que muchas veces no nos enteramos de las que existen, se nos escapan los plazos para solicitarlas o sucumbimos al papeleo y no terminamos de tramitarlas. Y no debería de ser así.

El fin de estas ayudas es proporcionar un apoyo financiero que estimule los estudios, en especial a aquellos estudiantes que demuestren un mérito académico, que tengan una necesidad económica. Permiten por ejemplo que personas de diversos orígenes socioeconómicos puedan acceder a oportunidades educativas que de otra manera sería más complicado.

Pueden establecerse otra serie de circunstancias que marcaría el proveedor de la beca ya sea Gobierno, instituciones educativas, empresas privadas o fundaciones privadas.

Las becas pueden cubrir una variedad de gastos relacionados con la educación, como matrícula, comedor, libros, materiales, alojamiento, o transporte, entre otros.





Para quién

Hoy te hablamos de las becas MEC 2024-2025, que aprobaba estos días el Consejo de Ministros con el fin de ayudar a estudiantes deFormación Profesional (FP), Bachillerato y otros estudios no universitarios y que atención, que se publicará a lo largo de este mes.

Unas becas que en esta ocasión llegan con novedades. Entre ellas , "la adaptación de los umbrales de renta que dan acceso a estas ayudas, lo que permitirá la incorporación de nuevos alumnos al sistema", según informa el ministerio.

Estos umbrales "aumentarán un 5%", que viene a compensar la subida del IPC.

Requisitos

Además, para este curso destaca la reducción del porcentaje de discapacidad del 33% al 25% para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, en base a las peticiones realizadas por organizaciones como CERMI.

También, a petición del Consejo de Estado, se extiende a las víctimas de violencia sexual menores de edad la flexibilización de los requisitos académicos aplicados a las víctimas de violencia de género, lo que afectará a unos 2.000 alumnos".

También se excluyen del cómputo de los rendimientos patrimoniales "las subvenciones al alquiler de la vivienda habitual, una reivindicación de estudiantes y familias".









Plazos

Habrá que estar atento porque es precisamente este mes cuando se puede solicitar esta ayuda pública en dos convocatorias. La primera se publicará a lo largo de marzo y se debe de pedir antes de que finalice el mismo y la segunda, para alumnos con necesidades especiales educativas, que arrancará previsiblemente en mayo.





Cuantía

La cuantía de la ayuda podría rondar los 2.535 millones de euros. Entre las partidas, según reza el ministerio hay un "incremento de las becas de residencia de 1.600 a 2.500 euros o la ayuda de 400 euros para estudiantes con necesidad específica de apoyo educativo".

La beca es un importe fijo establecido cada año en la convocatoria, más un importe variable", explica Bankinter que aclara que si se cumple con los requisitos se puede conseguir diferentes cantidades dependiendo de cada caso. Una ayuda básica de 300 euros, por renta familiar de hasta 1.700 euros, por cambio de residencia durante el curso escolar de hasta 2.500 euros y por excelencia académica una beca que podría oscilar en una horquilla de entre 50 y 125 euros.

Para la Universidad: grado y máster

Los estudios universitarios también tienen ayuda. Es por ello que si vas a cursar un grado o máster universitario puedes obtener las siguientes becas, según detalla este banco: Beca matrícula que comprenderá el importe de los créditos de los que te matricules por primera vez, por renta familiar de 1.700 euros, por cambio de residencia durante el curso escolar, de 2.500 euros o por excelencia académica de entre 50 y 125 euros

Y por último, para los alumnos con necesidades específicas bien sea por discapacidad, trastorno grave de conducta, autismo o altas capacidades hay ayudas directas para la enseñanza en centros privados no concertados de hasta 862 euros, para el transporte interurbano en el caso de que el centro en el que se estudia se encuentre en una localidad diferente al domicilio de hasta 617 euros, para comedor de hasta 574 euros. para residencia escolar de hasta 1.795 euros.

Además habría otras ayudas para el transporte de fin de semana, urbano, libros y material escolar que oscilarían entre los 105 y los 913 euros.

