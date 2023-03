Los mercados de acciones y de bonos recuperan buena parte del terreno que perdieron ayer

Tanto la Bolsa como los mercados de bonos han recuperado hoy algo parecido a la tranquilidad después de la turbulenta sesión de ayer. Hay bastante menos de crispación. El índice Ibex 35 ha subido un 2,3 por ciento, hasta 9.162 puntos. Ayer cayó un 3,5 por ciento y firmó su peor jornada desde el pasado mes de junio. Pero hoy la situación ha sido diametralmente diferente. Se han recuperado las acciones de los bancos. Han subido entre un dos y un cuatro por ciento. Las entidades financieras españolas no tienen problemas de solvencia, ni de liquidez, ni de confianza. No se espera un efecto contagio desde un lado al otro del Atlántico. Los analistas creen que el temor a una crisis generalizada en el sector financiero no está justificado. Y menos aún para las grandes entidades europeas. La agencia de calificación de riesgos Moody´s ha asegurado que los bancos europeos no sufrirán por la depreciación de sus carteras de bonos.

Además, Moody´s recuerda que hay diferencias importantes entre los balances de los bancos de Europa y los de EEUU. Son más solventes y están mejor capitalizados. De hecho, ha rebajado la perspectiva del “rating” del sector financiero estadounidense, pero no “ha tocado” al sector europeo. Los bancos europeos tienen menos deuda pública en cartera y sus depósitos son más estables. Los niveles de capital de los bancos europeos son sólidos. Así que no parece que se esté gestando una crisis bancaria en Europa, ni mucho menos.

Los analistas de Morgan Stanley consideran que la caída del SVB es parte del proceso de reordenación del sector, a medida que las entidades bancarias estadounidenses se ajustan a una situación financiera más estricta, después de años de dinero barato. La crisis del SVB no es sistémica.

Los mercados están muy pendientes de la Bolsa de Nueva York. Se mueve esta tarde con ganancias cercanas al 2 por ciento. Las medidas para garantizar la liquidez que han tomado el Tesoro y la Reserva Federal de EEUU y el mensaje de calma que ha lanzado el propio presidente Biden han conseguido alejar la probabilidad que la crisis del Silicon Valley y del Signature Bank se extienda a todo el sector financiero. Parece, por tanto, que la sangre no va a llegar al río en los mercados financieros.

El mercado de bonos ha recorrido el camino contrario al de ayer. Hoy bajan los precios y suben las rentabilidades. La segunda cita del día, los datos de inflación, no han desanimado a los inversores. El IPC de España definitivo de febrero se ha colocado en el 6,0 por ciento, con la subyacente en el 7,6. En Estados Unidos, la inflación se ha ajustado a las previsiones de los expertos, con un 6 por ciento en tasa general y un 5,5 en la subyacente, que no tiene en cuenta ni la energía, ni los alimentos frescos.

La tercera referencia del día, la subasta de letras a 3 y 9 meses, se ha saldado con gran éxito de crítica y público. El Tesoro ha recibido gran demanda por parte de los inversores institucionales y de los particulares. Las peticiones han superado los 6.000 millones de euros, frente a los 1.850 millones que finalmente ha adjudicado. La rentabilidad de los títulos a 9 meses ha superado el 3 por ciento, por lo que suma a las letras a 6 y 12 meses que ya ofrecen rendimientos de este nivel. En concreto, la rentabilidad del papel a menor plazo se ha colocado en 2,67 por ciento, su nivel más alto desde el año 2011, mientras las letras a 9 meses se han colocado al 3,034 por ciento, su nivel más elevado desde 2013. Hace un año los particulares apenas tenían letras en su poder, ya que estos títulos ofrecían rentabilidad negativa.

A cierre del recién terminado mes de febrero, y solo mediante la web del Tesoro, los ahorradores particulares han comprado este año 2.360 millones de euros en letras. Esa cifra quintuplica la de todo lo que se vendió por esa vía en el conjunto del ejercicio 22.

El jueves, pasado mañana, la tesorería pública colocará bonos y obligaciones con vencimientos a cuatro años y diez meses, a 10 años y a 30 años, con los que espera captar hasta 6.500 millones de euros.