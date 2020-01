Los carburantes llevan al 0,8 % la inflación al cierre de 2019

La subida de los carburantes aceleró la evolución de la tasa anual del índice de precios de consumo (IPC) al 0,8 % en diciembre de 2019, cuatro décimas más que en noviembre pero por debajo de la de 2018 (1,2 %).

Según los datos confirmados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en la evolución de los precios de diciembre influyó el incremento de los carburantes, que caían a finales de 2018, y que elevó cuatro puntos, al 4 %, la subida del grupo de transportes.

También subieron más que en el mismo mes de 2018 los precios del transporte aéreo.

Por el contrario, tiraron a la baja de la evolución de los precios los costes de la electricidad, incluidos en el grupo de vivienda, que cayó un 5 %, un punto más que al cierre de 2018.

Los alimentos y bebidas no alcohólicas, otro de los grupos de más peso en este indicador, subieron un 1,7 %, ligeramente por encima del 1,3 % de 2018.

El dato de diciembre culmina así al alza un año marcado por una inflación moderada: los precios empezaron 2019 con una subida del 1 % en enero y la evolución se mantuvo al alza hasta abril ( 1,1 % en febrero, 1,3 % en marzo y 1,5 % en abril).

A partir de ahí comenzaron a moderarse las subidas: un 0,8 % en mayo, un 0,4 % en junio, un 0,5 % en julio y un 0,3 % en agosto para bajar al 0,1 % en septiembre y octubre, niveles más bajos en tres años.

La tendencia cambió en noviembre con una subida que dejó la tasa en el 0,4 % para terminar el año en ese 0,8 %, el tercer repunte consecutivo en la evolución anual de los precios y la cifra más alta desde mayo, que deja, no obstante, la inflación cuatro décimas por debajo de ese 1,2 % de 2018.

"Que crezcan solo un 0,8 % quiere decir que no ha habido grandes presiones inflacionistas (...) no hay una gran presión de precios, lo cual podría ser concordante con una economía que todavía tiene una tasa de desempleo relativamente alta y no hay mucha presión salarial", señala a Efe el director de Renta Variable de ATL Capital, Ignacio Cantos.

De cara a este año, los expertos tampoco esperan grandes cambios.

"Hoy por hoy vamos a seguir igual, en el entorno del 1 % en la subyacente, pequeñas subidas y bajadas en función de la evolución de los carburantes y la electricidad", explica a Efe el profesor de Economía Financiera de la Universidad CEU San Pablo, Miguel Córdoba.

Desde Funcas esperan una tasa de inflación media anual para 2020 del 0,9 %, con una interanual en diciembre del 1,3 %.

Con el dato definitivo, los salarios ganaron aproximadamente un 1,5 % de poder adquisitivo durante 2019, tras dos años consecutivos de retroceso, según los cálculos de UGT.

CCOO también ha valorado la mejora de las rentas laborales y ha pedido que salarios y pensiones sigan subiendo para impulsar el consumo y garantizar el crecimiento.

Desde la patronal CEOE esperan que la inflación siga en tasas similares en enero y comience a descender a partir de febrero, y piden que la "mejora de la competitividad-precio se acompañe de una mejora de la competitividad-costes" y de medidas para impulsar la productividad de la economía española.

En la evolución mensual, el INE también confirma este miércoles que los precios cayeron un 0,1 % respecto a noviembre.

Y en cuanto al indicador adelantado del índice de precios de consumo armonizado (IPCA) -que mide la evolución de los precios con el mismo método en todos los países de la zona euro- cerró el año en el 0,8 % interanual, tres décimas más que en noviembre.