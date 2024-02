Hacienda defiende que Rato eludió aflorar 770.000 euros en su declaración del IRPF de 2005

Los técnicos del Ministerio de Hacienda que han reanudado este jueves su testimonio en el juicio sobre el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato han relatado cómo eludió incluir 770.000 euros en su declaración del IRPF de 2005, al proceder de ingresos que no podía justificar.

En la tercera sesión de careo de los peritos de las partes, los peritos de auxilio judicial de la Agencia Tributaria han explicado cómo Rato empleó una trama de sociedades para traer a España fondos del extranjero, que no incluyó en el IRPF de ese ejercicio, que le salió negativo a devolver unos 6.000 euros.

Uno de los técnicos ha descrito como era la estructura de testaferros y cuentas bancarias de Rato, con la que este procedía al "centrifugado de dinero" en distintos paraísos fiscales, territorios con "baja o nula tributación" y en los que no es posible obtener información sobre los titulares de las cuentas.

Hacienda analizó hasta 150.000 movimientos de cuentas entre Red Rose Financial y otras sociedades radicadas en Panamá, fondos que posteriormente se pasaban a "trust" o fiducias en las islas Bahamas y otras localizaciones a nombre de testaferros.

Todo esto, ha explicado el perito, se hace con sociedades "en las que el dueño de los fondos es difícil de identificar, con varios socios, se hacen contratos de préstamo, ficticios, sin causa económica, y por ahí van los fondos", a una estructura opaca de la que luego se detrae el dinero.

Se nombra a un beneficiario diferente o se suceden las transferencias, pudiéndose superponer varias estructuras similares, de modo que "no se ve el beneficiario final y se impide la transparencia, ya que sin información bancaria completa y veraz es difícil seguir el rastro de las entradas y salidas de fondos".

El objeto del análisis de la sesión ha sido la declaración de IRPF de Rato de 2005, en la que figuran 63.000 euros de rendimientos del trabajo, por la indemnización que recibió al cesar como ministro; rendimientos del capital de medio millón de euros y ganancias patrimoniales de 400 euros, lo que arroja una base imponible de 43.000 euros y un saldo negativo para la declaración de 6.000 euros.

El 30 de diciembre de 2005, ha explicado el experto, aparecen en una de las cuentas 771.140 euros, cuyo origen no ha podido ser aclarado pero que posteriormente figuran en la declaración tributaria especial (DTE) o amnistía fiscal a la que se acogió Rato, con detalles sobre cómo se invirtieron que los técnicos han descrito en sus informes.

Se trataría de una "ganancia no justificada", una fuente de renta por la que hay que tributar, ya que "tener o transmitir un activo es ganancia no justificada si no se ha declarado", al igual que los contratos de préstamo que se conceden entre sí las distintas sociedades, que constan como "pasivos ficticios".

Rato, siempre según los técnicos de Hacienda, habría regularizado intereses, cupones y dividendos, pero no esas "ganancias no justificadas", que constituyen un hecho imponible.