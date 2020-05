El Gobierno aspira a obtener "el máximo" de transferencias posibles del fondo de reconstrucción de la UE

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha indicado este martes que el Ejecutivo aspira a obtener "el máximo" de transferencias posibles del fondo de reconstrucción que planteará mañana la Comisión Europea.

Al término de la reunión del Consejo de Ministros, Montero afirmó que el Gobierno seguirá "luchando" para que este fondo tenga una cuantía que sea "importante", y recordó que España ha solicitado un montante de 1,5 billones de euros, frente a la propuesta francoalemana que propone 500.000 millones.

Además, apuntó que España quiere que este fondo se conforme con trasnferencias no reembolsables y no con préstamos. "Seguiremos trabajando en ese marco para que no implique un mayor endeudamiento", reiteró la ministra.