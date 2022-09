Garamendi, CEOE, sobre topar los precios de la cesta de la compra: “Me parece programación soviética”

La escalada de precios en el mes de septiembre es imparable. Los ciudadanos españoles ya lo llevan notando en sus bolsillos de hace más de un mes y la subida no parece que vaya a estancarse, ni a reducirse. Por este motivo, desde las empresas hacen un llamamiento al Gobierno para que tomen medidas que puedan ayudar a los ciudadanos españoles a llegar a fin de mes. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ha estado en ‘El Cascabel’, donde ha dado unas claves sobre varios temas que están actualmente encima de la mesa, como son: la cesta de la compra, el salario mínimo interprofesional, el pacto de rentas, la economía española o sobre las empresas.

“Esta inflación que hacía tantos años que no conocíamos, no solo está afectando a las familias, sino también a las empresas. Parece que últimamente los culpables de las cosas somos los empresarios, también los autónomos, etc. Nosotros, como organización, lo que hacemos es trasladar a las instituciones, en este caso al Gobierno, qué medidas tendría que adoptar previamente para aliviar estos temas. Y algunas las ha ido tomando, afortunadamente, igual tarde, pero las ha tomado”, haciendo referencia, por ejemplo, a la todo lo que ha afectado a la industria electrointensiva. Sin embargo, también ha comentado lo que aún falta por hacer como “deflactar la tarifa del IRPF”.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, planteaba hace unos días pactar una “cesta de la compra básica” a las distribuidoras, para instaurar un precio máximo a ciertos productos -la leche, el pan o los huevos-, como ocurre con la aplicación del tope del gas. A lo que Antonio Garamendi ha respondido con de forma clara: “Me parece programación soviética”, añadiendo que “la ministra llega a decir que es un acuerdo. Hay una cosa en España que se llama la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, la CNMC. En la CEOE, en las empresas, tenemos una cosa por Gobierno corporativo y por ley, prohibido que es acordar precios. Y lo tenemos prohibido. Porque eso se llama un cartel y si lo hacemos mañana tenemos encima una multa mil millonaria, o incluso diría que es un delito. Me parece sorprendente escuchar esto a una parte del Gobierno”, continuaba.

“Es que eso es romper lo que es el libre mercado. Si eso lo planteásemos las empresas, los supermercados, mañana tenemos un problema. ¿Alguien está pensando en los pequeños supermercados, en los productores?”, aseveraba. “Lo que hace falta es que la gente tenga más dinero en el bolsillo”, sentenciaba el presidente de la CEOE. Además, Antonio Garamendi también ha querido tratar otros temas como la pretensión por parte del Gobierno de volver a subir el salario mínimo o lo que está ocurriendo con la economía española y las empresas.