Eva Hache releva a Pablo Chiapella en sus visitas a pueblos de España (TVE)

La humorista Eva Hache tomará el relevo del cómico y actor Pablo Chiapella en "El paisano" (La 1 de TVE), que pasará a llamarse "La paisana" aunque mantendrá la dinámica de recorrer pueblos de España, convivir con sus habitantes durante 48 horas y despedirse de ellos con un monólogo hecho a medida de cada localidad.

"La Paisana" será uno de los programas que Televisión Española presentará en el Festival de Televisión de Vitoria (FesTVal), que se celebrará en la capital alavesa del 2 al 8 de septiembre, ha informado este viernes la organización del certamen.

Además, Antena 3 presentará la nueva temporada de "El secreto de Puente Viejo", la serie diaria nacional más vista de la televisión que lleva más de 8 años en pantalla bajo la producción de Atresmedia Televisión y Boomerang TV. En su última entrega ha tenido un promedio de 1,3 millones de espectadores (13,2 %)

Esta nueva temporada llegará con novedades en las tramas, nuevos personajes encarnados por Silvia Marsó, Almudena Cid y Manuel Regueiro, entre otros, y cambios en los decorados e incluso en la factura visual, aunque "manteniendo la esencia que le ha llevado a conquistar a espectadores de todo el planeta".

Antena 3 también presentará en Vitoria "La Voz Kids", producido por primera vez en España por Atresmedia y Boomerang TV y que contará con cuatro "coaches": los cantantes Vanesa Martín, David Bisbal, Rosario y Melendi.

"La Voz Kids" -"una de las grandes apuestas de entretenimiento de la temporada"- llega a Antena 3 un año después de que la edición para adultos ("La Voz") se emitiera por primera vez en esta cadena tras su paso por Telecinco con novedades que le dieron "su mejor resultado de los últimos tres años".

El canal #0 de Movistar + presentará en el FesTVal "Ni superhéroes ni princesas", un documental que analiza, con casos prácticos, cómo influye la educación sexista en la edad adulta. Se trata de una adaptación de "No More Boys and Girls", un formato original producido por Outline Productions para BBC y distribuido por DRG

Por su parte Euskal Telebista dará a conocer su nueva programación televisiva de cara a la próxima temporada de otoño y Zeppelin, productora de programas como "Gran Hermano" y "Fama a bailar", presentará su nueva imagen corporativa y desvelará nuevos formatos originales en desarrollo.

El Festival de Televisión de Vitoria también acogerá la presentación de la programación de Canal Cocina, la única cadena de España especializada en gastronomía que se distribuye en todos los operadores de televisión de pago.