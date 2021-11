ERTE en España: Un 70% menos que hace un año pero con dificultades en la vuelta al trabajo

En el último año, medio millón de trabajadores se han reincorporado a su puesto de trabajo y si comparamos con el inicio de la pandemia, se han activado casi el 95% de los empleos suspendidos. Llegaron a ser 3,5 millones, lo que nos da una clara visión de lo que ha supuesto el mecanismo de los ERTE para salvar puestos de trabajo.

¿Cuál es el perfil del trabajador que sigue en ERTE?

7 de cada 10 trabajadores con el empleo suspendido lo están a tiempo completo. Es el caso de Andrés, que lleva en ERTE total desde el inicio de la pandemia. Trabaja como auxiliar administrativo para "Gruta 77", una sala de conciertos en Madrid. "No te puedes comer mucho la cabeza aunque a veces lo haces, es inevitable... es lo que hay"; nos dice Andrés quien ha aprovechado este año y medio para apoyar y asesorar a sus hermanas en un nuevo negocio que están emprendiendo.

Hay cuatro actividades económicas que concentran la mitad de los ERTE: Servicios de Comidas y Bebidas (41,588), Servicios de alojamiento (22,401), Comercio al por menor (18,132) y Actividades de Agencias de Viajes (11,387).

Si nos fijamos por sectores, son las Agencias de Viajes y Operadores Turísticos los que concentran el mayor porcentaje de trabajadores bajo este instrumento de protección. Casi un 30% de sus afiliados. Andrés dirige una agencia de viajes en Sevilla, ahora mismo está en un ERTE parcial, al 70%, pero ha estado al 50% y al 30% a lo largo de estos casi dos años de pandemia. Nos cuenta que durante estos meses, "nos hemos formado más que cuando estábamos en la universidad. Seminarios on line, aprendizaje de herramientas de todo tipo, también sobre los destinos, nuevas metodologías... Mucha formación sobre todo técnica". El número total de ERTE supone el 1,25% de los afiliados a la seguridad social, y hay siete comunidades autónomas que tienen a menos del 1% de sus trabajadores en ERTE: Murcia, Navarra, Castilla – La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, La Rioja y Aragón.

¿Cuántos de estos trabajadores volverá a su puesto?

Cuanto más tiempo se pase en ERTE menos posibilidades se tiene de regresar al puesto de trabajo. Es difícil aventurar qué porcentajes de esos casi 200,000 trabajadores que siguen con el empleo suspendido, se verán obligados a cambiar de actividad.

José Ignacio Conde Ruiz, catedrático de la Complutense y subdirector de FEDEA, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, es claro "este mecanismo está retrasando algunos ajustes intersectoriales que se tiene que producir entre trabajadores y esto al final va a ser un problema" De ahí que el nuevo modelo de ERTE, vigente hasta el 28 de febrero, fruto de la última prórroga; esté premiando con mayores exoneraciones a las empresas que dan formación a los trabajadores en ERTE, lo que refleja que se da por hecho que algunos de ellos puede que tengan que cambiar de actividad.

Sobre el futuro mecanismo que debe sustituir a los ERTE y que negocian Gobierno y agentes sociales: "es verdad que los ERTE no servirán para todo, bastarán cuando haya una causa de caída de la demanda que es temporal para poderse usar, pero también se debería mirar el porcentaje de indefinidos que tenga esa empresa". O lo que es lo mismo, apuntar muy bien a qué empresas se dan ayudas para mantener el empleo para no abonar, no engordar, a empresas zombi, empresas que no son viables.