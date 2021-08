El empresario Federico Hidalgo genera más de 200 nuevos autónomos en plena pandemia

Lo que puede parecer una idea disparatada no deja de ser la pura realidad. Durante la pandemia, gracias a tu.tienda --una empresa granadina de comercio online--, muchas personas han logrado tener una fuente de ingresos. Actualmente más de doscientos nuevos autónomos trabajan con el método de dicha empresa.

Un respiro en tiempos de pandemia

Federico Hidalgo, emprendedor y empresario, comenzó a impartir una formación de venta online a finales del pasado año 2020. Eran momentos duros, cuando tras meses de encierro, muchas familias habían tenido que cerrar sus negocios de toda la vida y muchos jóvenes no lograban encontrar trabajo.

Fue entonces cuando muchas personas en mala situación consiguieron ver algo de luz gracias a esta formación. La empresa no sólo enseña a vender productos de forma independiente a tu.tienda sino que también ofrece la posibilidad de vender productos que tu.tienda tiene en stock; ha probado previamente y que sabe que son rentables, sin que sus alumnos tengan que invertir en ellos.

Aprender de la mano de un experto

Federico lleva prácticamente toda su vida dedicándose a los negocios digitales, y es que, en 2016, en plena adolescencia, ya conseguía grandes logros. Tras mucho tiempo de dedicación, decidió poner su experiencia al alcance de los demás, de la mano de tu.tienda; que en tiempo récord se ha convertido en todo un éxito, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Tu.tienda proporciona asesoramiento personalizado a todos sus alumnos, guiándolos paso a paso en todo el proceso de aprendizaje. “Es un método al alcance de todo el mundo. Creas tu tienda online y comienzas a tener rentabilidad de forma muy rápida. Enseguida generas ingresos. Tras esta época de crisis, es muy gratificante ver que ayudas a muchas personas”, asegura Federico Hidalgo.

Las plazas de la formación son limitadas para poder cuidar cada detalle del proceso de enseñanza, que se convierte en una oportunidad única de aprender a vender online con un experto. Los alumnos cuentan con diferentes almacenes en toda España, desde los cuales se distribuyen a toda la Península y al país vecino, Portugal, los productos que venden. Además, todo se realiza de la forma más novedosa, siendo una formación adaptada a los tiempos que corren.

Oportunidad para los jóvenes

La mayoría de los alumnos son personas jóvenes que han visto en tu.tienda la oportunidad de ver despegar su vida laboral, algo que no pasa desapercibido en nuestro país, en el cual la tasa de paro juvenil alcanza grandes cifras. Federico anima a todos ellos a no perder esta ocasión. “Desde tu.tienda optamos por ofrecer un método cuidado de calidad. Darle todas las facilidades al alumno es nuestra prioridad. Los jóvenes no pueden dejarlo pasar. Las ventas online no paran de crecer”, comenta el líder de tu.tienda. Sólo en 2020, el comercio electrónico creció un 36% y en 2021 se espera un crecimiento del 24%. Un 50% más de compradores en Internet, en este corto periodo de dos años.

“Es un mercado que no va a parar de crecer”, sentencia Federico. La presente digitalización y su auge auguran un buen futuro para esta empresa, en la que los planes de crecimiento, cada día más, son una realidad.