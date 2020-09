Economía/Laboral.- (AMP) Escrivá adelanta un septiembre "muy bueno", con la creación de unos 100.000 nuevos empleos

Cifra las salidas de ERTE de este mes también en unas 100.000 y dice que entre el no y el sí de CEOE al acuerdo no hubo una oferta muy diferente

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha adelantado este miércoles que la evolución de la afiliación a la Seguridad Social en el mes de septiembre ha sido "muy, muy buena", con una creación de empleo, en términos promedios y desestacionalizados, de unos 100.000 puestos de trabajos respecto a agosto.

Escrivá, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha destacado que esta cifra se ha conseguido a pesar del avance de la pandemia y de las restricciones a ciertas actividades adoptadas por algunas comunidades autónomas para limitar los contagios, como las puestas en marcha por la Comunidad de Madrid.

"Puede parecer un poco sorprendente o contradictorio (...), pero puedo anticipar que el dato va a ser muy, muy bueno (...) El ritmo de recuperación de agosto fue bueno y se ha intensificado en septiembre", ha apuntado el ministro.

Escrivá, cuyo Departamento publicará los datos de afiliación el próximo viernes, ha recordado que septiembre es un mes en el que suele crecer mucho la ocupación en el sector de la educación por el inicio del curso escolar, pero ha precisado que, si se excluye a este sector, otras actividades también han mostrado bastante dinamismo en el mes de septiembre.

Preguntado por si esta tendencia se va a poder mantener hasta final de año, el ministro ha afirmado que es "bastante difícil de decir" porque depende también de cómo evolucione la pandemia. En este sentido, ha subrayado que aún quedan por recuperar aproximadamente 400.000 empleos netos del millón que se perdió en marzo y abril.

"Podemos ir recuperando algún empleo más, pero va a ser más difícil que el ritmo sea tan intenso porque hay sectores muy ligados al turismo y a determinados actividades que dependen mucho del sector exterior. Tendremos que esperar a la primavera", ha apuntado.

BAJA EL RITMO DE SALIDA DE LOS ERTE

Sobre cuántas personas han podido salir de ERTE en septiembre, el ministro calcula que en torno a 100.000 trabajadores se han reincorporado a la actividad desde principios de este mes.

Así, ha explicado que a día de hoy algo más de 600.000 trabajadores permanecen en ERTE de fuerza mayor y en torno a 120.000 se encuentran en ERTE de causas económicas, organitavizas, productivas y técnicas (ETOP), cifra que contrasta con los más de 800.000 que había al arrancar septiembre.

El ministro ha indicado que, pese a que las empresas pueden meter y sacar trabajadores del ERTE, prácticamente todos los días se ha reducido el número de empleados en ERTE, si bien en los últimos diez días el promedio es de unos 1.000 ó 2.000, cuando antes se estaba "en ritmos muy superiores".

"Estamos tocando ya límites porque las empresas que siguen inactivas están en sectores que no tienen capacidad de activar su recuperación debido a que están afectadas por condiciones externas que les hacen completamente imposible su actividad", ha explicado.

DEL SÍ AL NO DE LA CEOE NO HUBO UNA OFERTA MUY DISTINTA

Sobre la prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero, Escrivá ha reiterado que el coste de las exoneraciones para las empresas que están más afectadas por la pandemia rondaría los 150 millones de euros al mes durante cuatro meses, es decir, 600 millones de euros.

En todo caso, ha señalado que coste inicial, sumando también las prestaciones asociadas a los ERTE, será de unos 1.000 millones de euros al mes. "A partir de ahí, puede haber más coste si la pandemia afecta de una forma más intensa", ha explicado el ministro, que ha asegurado que este nivel de gasto es financiable y que hay que tener en cuenta que todo esto es temporal.

"De lo que nos hemos gastado hasta ahora entre el SEPE y la Seguridad Social, que son unos 22.000 millones de euros, prácticamente todo se está financiando con el SURE. Ahora ya empezaremos nosotros", ha indicado Escrivá, que ha reconocido que sería más difícil si España no perteneciera a la UEM.

El ministro ha negado que la nueva prórroga de los ERTE sea "café para todos" porque se ofrecerá una protección diferencial a 42 actividades, las más afectadas por la pandemia, que engloban a unos 400.000 trabajadores. "No hay café para todos en ningún caso. Lo que queríamos evitar es que se produjera un mantenimiento de las condiciones para todas las empresas que estaban sujetas al ERTE con independencia de cómo les ha ido yendo", ha indicado.

Preguntado por el cambio de opinión de la CEOE, que no iba a firmar el acuerdo de los ERTE el lunes por la noche y que dio el sí sólo unas horas más tarde, Escrivá ha asegurado que no hubo intervención del presidente del Gobierno y ha apuntado que "entre la propuesta que se aceptó y que la que no se aceptó no había mucha diferencia".

"Lo que sí ha habido es un buen diálogo", ha afirmado el ministro, que ha añadido que también en este asunto hay una parte "escenográfica" por parte de todos "que hay que descontar".