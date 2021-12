¿Cuánto cobraré de pensión en 2022?

Este miércoles se ha publicado el dato final del IPC del mes de noviembre, que sitúa la inflación en un 5,5% interanual, una décima por encima de la registrada en octubre, con el encarecimiento de la alimentación como nota destacada frente al mes anterior y sustentada en el aumento de los precios de la energía. Con este dato sobre la mesa se ha conocido que las pensiones subirán un 2,5% en el año 2022, que supone la media de la inflación registrada entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021, según recoge la nueva Ley de Pensiones que tramita el Parlamento.

La nueva norma establece que las pensiones vuelvan a estar ligadas a la inflación y no al índice de revalorización de las pensiones (IRP), como ocurría en los últimos años. Por este motivo, y como la inflación de este año ha superado la prevista, se compensará ese 0,9% con una 'paga' extra en el mes de enero.

La revalorización de las pensiones contributivas con la inflación supondrá un gasto adicional de "casi 5.000 millones" en 2022, según cifró recientemente el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo. Esos 5.000 millones comprenden tanto esa subida del 2,5 %, como esa 'paga' con la que el Gobierno deberá compensar la diferencia de la inflación con el alza del 0,9 % aplicada en 2021 y que ronda los 2.000 millones

¿Cuál será el impacto final en cada pensión?

Esta subida situará la pensión mínima de jubilación en 10.103,8 euros anuales, 721,7 euros mensuales en 14 pagas; mientras que la máxima será de 39.468,6 euros anuales, 2.819,1 euros mensuales. Según los datos facilitados este miércoles por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la mínima con cónyuge a cargo alcanzará los 12.467 euros anuales, 890,5 euros al mes.

En cuanto a la pensión media de jubilación, y con datos de la última nómina de pensiones abonada en noviembre, pasaría de 1.194,9 euros mensuales a 1.224,7 euros siempre teniendo en cuenta las 14 nóminas que se abonan con las extras de verano y Navidad. Estos datos reflejan un aumento de 30 euros al mes o 420 al año en una pensión media. En el caso de la 'paga' de enero, supondrá unos 268 euros de media que se realizarán en un pago único. Por su parte, la media de los autónomos es de 795,76 euros al mes, lo que lleva a un incremento del 20 euros mensuales o 280 al año.

Llevan las cifras a casos más concretos y teniendo en cuenta que se cobre lo mínimo, los que se jubilen a los 65 años o más recibirán 876,53 euros al mes si tienen cónyuge a su cargo, 710,34 si no lo tienen y 674,24 si tienen cónyuge pero no a cargo. Para las jubilaciones en menores de 65 años, las cifras serán de 821,84 euros, 628,20 y 664,66 con cónyuge a cargo, sin él y con él pero no a cargo, respectivamente.

En cuanto a las pensiones de viudedad, en caso de contar con cargas familiares subirán a 821,84 euros mensuales, en personas mayores de 65 años o con una discapacidad superior al 65% cobrarán 710,39 euros al mes, en personas de entre 60 y 64 años la pensión será de 673,93 euros y para los menores de 60 años sin cargas serán 538,18.

Pensiones mínimas y no contributivas

En el caso de las pensiones mínimas y no contributivas subirán un 3%. Una cifra que se cerró con los agentes sociales en el mes de julio y que se incluyó en los Presupuestos Generales de 2022, sin conocer el dato de inflación definitivo al que se vincularían las pensiones. Dicho porcentaje se aplicará a las pensiones que no están ligadas a las cotizaciones a la Seguridad Social, bien por no haber cotizado nunca o por no haber alcanzado el mínimo suficiente para obtener una pensión contributiva.