¿Cuándo será un buen momento para comprarse una casa?

Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, España sufre una corrección de los precios de la vivienda. Una corrección que, lógicamente, varía en función de regiones y de zonas y de si hablamos de inmuebles nuevos o usados. En el tercer trimestre, el precio de la vivienda libre subió un 1,7% en tasa interanual, cuatro décimas menos que el trimestre anterior y la menor subida desde el primer trimestre de 2015 según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) La diferencia es notable si nos referimos a vivienda nueva o usada. Mientras el precio de la primera subió de media un 7,5% en el tercer trimestre, la segunda sólo lo hizo un 0,8%. Extremadura, Andalucía y las Islas Baleares lideraron las bajadas frente a Canarias, Comunidad Foral de Navarra y Comunidad Valenciana que fueron las comunidades que más incrementaron el precio en el tercer trimestre con respecto al año anterior.

Pero ¿cómo terminaremos el año? Desde el Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, su presidente, Gerard Duelo, sostiene que la caída no va a ser tan fuerte como se preveía y que 2020 cerrará con una rebaja media que no superará el 10%. Esto va en la línea de la última previsión de la Fundación de Cajas de Ahorros (FUNCAS), que calcula un retroceso de los precios de la vivienda de entre un 5 y un 8 % o de los cálculos de la agencia de calificación Fitch que fija el recorte en no más de un 10% de aquí al 2022. Esas rebajas se notarán más en Madrid y Barcelona, donde se nota un aumento de demanda en zonas más alejadas del centro o en zonas turística de la zona por la caída de inversión extranjera debido a la pandemia. Pero aun así el presidente del Consejo General de COAPIS también destaca: “en la anterior crisis, en la de 2012, se hacían 22.000 compraventas al mes y ahora estamos en 32.000. Cierto es que estamos muy lejos de las 80.000 de hace años, pero si comparamos con la anterior crisis estamos bien”. La última cifra ofrecida por el Colegio de Registradores es que en octubre se cerraron 35.268 compraventas de viviendas frente a las 40.743 de hace un año, o lo que es lo mismo, un 13,4% menos.

¿ES MOMENTO DE COMPRAR O ESPERAMOS UN POCO? ¿Y DE VENDER?

Hay expertos que coinciden en que la primera mitad del 2021 será un buen momento tanto para comprar como para vender. Es lo que asegura Iñaki Unsain, presidente de la Asociación Española de Personal Shopper Inmobiliario (AEPSI) que explica que la corrección de precios no va a ir más allá de entre un 5% y un 10% y en cambio las condiciones de financiación pueden endurecerse debido a la incertidumbre económica generada por la pandemia.

A partir de la segunda mitad del próximo año, con la llegada de la vacuna, es cuando se espera que comience a recuperarse la economía con una vuelta plena a la actividad, lo que impulsaría el crecimiento económico y por tanto una activación del consumo y de la demanda y por consiguiente una recuperación de los precios. Aun así, desde AEPSI se recomienda vender en los primeros meses del año si se está dispuesto a aceptar esa pequeña rebaja en el precio.