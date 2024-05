¿Cuáles son las carreras con más salidas y las profesiones con más futuro?

España lidera el paro juvenil en la Unión Europea, con tasas que llegan al 27% y nuestros estudiantes se la juegan la próxima semana en las pruebas de Evaluación para el Acceso a la Universidad, que arrancan el 3 de junio. Los de La Rioja y Madrid serán los que abrirán esta semana decisiva para su futuro porque la elección o la nota de corte marcarán sus perspectivas laborales.



De lo primero depende, en parte, acabar en esa estadística de paro juvenil que arrastra nuestro país, o pasar al otro lado. Además de liderar el desempleo juvenil en la UE, España también tiene la tasa de sobrecualificación más alta: muchos licenciados sin trabajo de lo suyo. Por eso no está de más atender a lo que demanda el mercado laboral a la hora de elegir carrera.





Informática y Telecomunicaciones siguen siendo las ramas con más salidas. España necesita 20.000 expertos más en ciberseguridad, inteligencia artificial y datos para 2025. Y no hay suficientes, según un informe de la Asociación Española para la Digitalización. Así que, para los de Ciencias, es una buena opción porque apenas tendrán competencia cuando se enfrenten a los procesos de selección de las empresas.





Pero hay que tener en cuenta que los puestos cada vez son más específicos y nuestras carreras universitarias, muy genéricas. “Las compañías ahora no necesitan informáticos, necesitan profesionales muy concretos y, muchas veces, no hace falta tener una licenciatura, no hace falta ir a la universidad”, explica Jesús Canseco, experto en mercado laboral y director de Human Touch.

El mercado laboral pide arquitectos de sistemas, de software, desarrolladores, expertos en ciberseguridad, ingenieros de inteligencia artificial o analistas de datos, lo que implica una especialización. El esfuerzo tendrá recompensa porque los salarios brutos, por lo general, rondan los 35.000 o 40.000 euros anuales, y rozan los 55.000 en algunos puestos, como el de arquitecto de software.





Los empleos ligados a la transición energética





También habrá futuro en los llamados empleos verdes, es decir, todo aquello que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. De hecho, una de las profesiones más demandadas ahora mismo es la de agente energético, para la que apenas hay nueve candidatos por cada puesto ofertado y el salario supera los 30.000 euros brutos al año, según refleja uno de los principales portales de búsqueda de empleo.

Un informe del World Economic Forum apunta a que los especialistas en sostenibilidad serán uno de los perfiles más demandados de cara a los próximos años.





Sanidad y salud... ¿Qué pasa con los de Letras?





Si estudias Enfermería o Medicina, tampoco estarás en paro. Además, “crecerán todos los empleos relacionados con los cuidados, sobre todo, de la gente mayor por el envejecimiento de la población”, afirma Canseco. De igual modo, hay trabajo para odontólogos, ópticos y veterinarios.





La mayoría de profesiones con futuro están relacionadas con las ciencias, pero también hay espacio para los de letras. Harán falta abogados y un perfil específico de filósofos y lingüistas vinculados a la tecnología. “Son dos de las profesiones más demandadas ahora mismo en Silicon Valey porque son necesarios para desarrollar la inteligencia artificial”, matiza Canseco.





La FP tiene mayor empleabilidad





Para los que no aprueben selectividad o no les dé la nota, la FP es una buena alternativa. “Tiene más empleabilidad. Acaban la formación y, la mayoría, enseguida está trabajando”. “La titulitis es algo que se está acabando. Y es que tus hijos no tienen por qué tener un máster o estudiar una carrera. Si quieren hacerlo, perfecto; todo suma, pero no es necesario, porque las el 98% de las empresas de nuestro país son pymes y necesitan gente que haga cosas, no jefes”, añade el experto. En cuanto a los salarios, comparando con profesionales similares con formación universitaria, apunta a que, “no tienen por qué ganar menos los de FP”. “Depende de la rama”.





En cuanto a los oficios, hay futuro también para fontaneros, encargados de obra, electricistas, mecánicos o agentes inmobiliarios. E, independientemente de la profesión, hay que tener siempre competencias digitales porque la tecnología rodea ya todo lo que hacemos.