¿Cuáles serán las consecuencias para España del bloqueo en el Canal de Suez?

El tráfico marítimo ha vuelto al Canal de Suez después de una semana de bloqueo. Este lunes, se lograba desencallar el Ever Given, el carguero de 400 metros de largo que había obstruido el paso a más de 400 embarcaciones. El 13% del del comercio mundial pasa por ese canal de menos de 200 km entre el Mar Rojo y el Mar Mediterráneo, y la factura de pérdidas asciende a 10.000 millones de dólares diarios.

El bloqueo afecta sobre todo al tránsito de productos entre Asia y Europa, lo que es fundamental para España porque hay que recordar que el comercio exterior, las exportaciones y las importaciones supone el 50% de nuestro Producto Interior Bruto. Ya se circula de nuevo por el Canal de Suez, pero “el desbloqueo de los buques podría llevar unos tres o cuatro días por lo que en una semana o dos debería haberse recuperado el tránsito habitual”, nos dice Raúl Mínguez, director del Servicio de Estudios de la Cámara de España.

En 2020 cruzaron ese canal 18.800 barcos así que lo normal es que lo pasen 51 al día. ¿Qué puede suponer ese atasco para los consumidores? ¿Lo vamos a notar? “Quizás en algunos productos podamos experimentar cierta tardanza, pero será muy puntual”, nos asegura Raúl Mínguez, que en la misma línea destaca que “puede haber subidas puntuales y transitorias del precio de algunos productos por el encarecimiento de algunas materias primas” pero en realidad, concluye, “el impacto principal se está produciendo en el ámbito productivo, porque hay bienes y componentes que no están llegando a las fábricas y eso está suponiendo la paralización de algunas industrias”.

¿A qué sectores está afectando?

Pues a la automoción y sus componentes, maquinaria, material eléctrico, electrónico e informático, al textil, a los lubricantes y a los combustibles, en este último caso por la gran dependencia energética del exterior que tiene nuestro país.

¿Va a cambiar en algo el Canal de Suez tras este incidente?

Los expertos consultados coinciden en que no los habrá en lo sustancial de la infraestructura, aunque creen que el canal se debería ampliar, mejorar el tránsito, la seguridad y los planes de contingencia. “Estoy seguro de que muchas empresas españolas van a estudiar su logística, sus planes de contingencia y alternativas para poder hacer llegar sus recursos en caso de que esto se pueda volver a repetir”, asegura Raúl Mínguez de la Cámara de España.

¿Qué va a pasar con el precio del gas y del petróleo?

Hay que tener en cuenta que por el Canal de Suez pasan diariamente 4 millones de barriles de petróleo procedentes del Golfo Pérsico en dirección a Europa y otros países del Mediterráneo. El precio del crudo llegó a dispararse hasta un 5% pero ya ha vuelto a normalidad y según Gonzalo Escribano, director del Programa de Energía y Cambio Climático del Real Instituto El Cano, “los mercados están más pendientes de lo que decidan los países productores". "La OPEP+, dentro de unos días que no por la evolución del Canal de Suez porque debido a la pandemia y las nuevas olas mantienen la demanda está bastante átona y no parece que esto vaya a influir en los mercados de cara a una subida de los precios del petróleo y del gas”, explica. Además, recuerda el experto, en el caso de España se cuenta con reservas de petróleo para 90 días y casi 20 de gas por lo que no hay riesgo para el suministro.

¿Qué les espera a los puertos españoles?

Unos 65.000 contenedores podrían llegar en los próximos días, según cifras de Puertos del Estado. Sólo en el caso del puerto de Valencia, donde se gestionan unos 4.000 contenedores diarios, esperan recibir entre 20.000 y 25.000 contendores adicionales y para ello se está diseñando un plan de contingencia que incluye la ampliación de horario de las terminales y la coordinación con los agentes aduaneros y los servicios y empresas portuarias para afrontar de la manera más eficiente este incremento puntual.