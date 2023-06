Calma chicha en los mercados a pocos días de la cita con la Fed y el BCE

La Bolsa no se ha salido hoy de la senda lateral y aburrida que se ha impuesto en los mercados en los últimos días. Los altibajos y la falta de tendencia indican que los inversores se limitan a ver los toros desde la barrera. Hacen falta más datos. Y van a llegar a borbotones en los próximos días. El martes se conocerán las cifras de inflación de España, de Alemania y Estados Unidos. El viernes próximo llegará el IPC del conjunto de la zona euro. Además, el martes Tesoro español venderá letras a 3 y 9 meses. La deuda a corto plazo ofrece actualmente rendimientos superiores al 3 por ciento, lo que ha despertado un enorme interés por parte de los ahorradores.

Pero las citas más relevantes de la semana venidera llegarán el miércoles, con la reunión de la Reserva Federal de Estados Unidos, y el jueves, con el consejo de gobierno del Banco Central Europeo. Los analistas dan por hecho que el BCE subirá el precio del dinero un cuarto de punto y seguramente volverá a hacerlo a finales de julio.

Para la Reserva (la Fed, para los amigos) se espera que haga una pausa y no toque sus tipos de interés en esta ocasión. Así gana tiempo para atesorar más datos sobre actividad y precios. Pero no se descarta que dentro de un mes y medio vuelva a elevar el precio del dinero si fuera necesario. Tanto para el BCE como para la Reserva los analistas esperan que mantengan alto el precio del dinero durante mucho tiempo, al menos hasta bien entrado el año 24. Los analistas del broker japonés Nomura creen que no cabe esperar un descenso de tipos en Europa hasta el último trimestre de 2024. Quedaría por tanto un año y medio de política monetaria restrictiva. Año y medio de vacas flacas.

Con estas incógnitas y estas dudas, la Bolsa termina el viernes moderadamente en negativo. El índice Ibex 35 ha bajado un 0,31 por ciento, hasta 9.309 puntos. La semana se salda sin grandes cambios. En lo que va de año la Bolsa acumula una revalorización del 13 por ciento. Hoy los accionistas de PharmaMar ha cobrado dividendo a razón de 0,65 euros brutos por título. También ha pagado dividendo Iberpapel. Telefónica abonará el suyo el jueves de la próxima semana. Serán 15 céntimos de euro brutos por acción.

Los inversores no han contado hoy con grandes referencias macro económicas. A primera hora se ha publicado el IPC de China. Se ha reducido dos décimas en mayo, con una tasa anual del 0,2. Son datos peores de las que se esperaban y hablan de enfriamiento de la demanda interna en el gigante asiático.

Los analistas del Bank of America Merrill Lynch se muestran negativos sobre la posible evolución de las Bolsas europeas. Aconsejan infraponderar en cartera los valores cíclicos, ya que constatan la pérdida de fuerza de la economía china y esperan una caída de la actividad tanto en Estados Unidos como en Europa. Creen que el índice paneuropeo Stoxx 600 puede retroceder hasta un 20 por ciento hasta final de año.

Los expertos del banco estadounidense de negocios Goldman Sachs creen que las elecciones generales que se celebrarán en España el 23 de julio van a frenar tanto la inversión doméstica como la procedente del extranjero. Aluden a la incertidumbre que genera la nueva cita con las urnas y la incertidumbre sobre los posibles pactos posteriores para formar gobierno.

En los demás mercados, repunta el precio del petróleo, tras varias jornadas de debilidad. Pesan los síntomas de enfriamiento de la economía en China y pesa la noticia de que la zona euro ha entrado en recesión técnica en el primer trimestre. La economía de China podría necesitar nuevas medidas de estímulo para detener el enfrentamiento de su actividad.

El barril de crudo del Mar del Norte se paga esta tarde a 76,5 dólares. En el mercado secundario de deuda pública bajan los rendimientos de los bonos. Las obligaciones españolas a diez años rinden un 3,36 por ciento, frente al 2,38 de Alemania. La prima de riesgo de España se sitúa por debajo de cien puntos básicos. La última vez que estuvo por debajo de esa cifra redonda fue a comienzos de febrero.