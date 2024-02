La Bolsa reacciona al inicio de la semana de los IPC de España y EEUU y del PIB de la zona euro

El índice Ibex 35 abre el lunes en 9.940 puntos, con una mejora del 0,4 por ciento. La semana pasada perdió más de un 1,5 por ciento.

BBVA ha anunciado el pago de su próximo dividendo. Será el 10 de abril. El importe aumentará hasta 0,39 euros brutos por acción, frente a los 0,31 euros que abonó un año antes.

Talgo vuelve a negociarse en Bolsa tras un par de sesiones apartado cautelarmente de la cotización. La CNMV considera que ya son suficientemente conocidas las intenciones de la empresa húngara Magyar Vagon de lanzar una oferta de compra sobre el capital de la compañía española. Se da por hecho que la oferta será a cinco euros por acción, con la condición de que los bancos acreedores no ejecuten la deuda. El consejo de Talgo, según se comenta en los mercados, está a favor de esta operación. Incluso se dice que el gobierno no considera a Talgo como empresa estratégica y no pondrá obstáculos a la entrada del capital húngaro. El mercado especula ahora con la posibilidad de que otros actores entren en escena y lancen ofertas competidoras. Un fondo de inversión de capital chino o incluso la compañía española CAF podrían estar interesadas en hacerse con el control de Talgo.

Las grandes citas de la semana comenzarán mañana con la publicación del IPC de Estados Unidos y el índice ZEW de confianza empresarial en Alemania. Además la OPEP publicará su informe mensual. El miércoles llegarán también palabras mayores, con el PIB, las cifras de empleo y la producción industrial de la zona euro. El jueves se conocerá el IPC de España. Es el dato final del mes de enero. Se esperan ese día también la producción industrial y las ventas la por menos de Estados Unidos. Además, llegarán numerosas referencias desde Japón y el Reino Unido. El viernes se publican los índices de precios a la producción en Alemania y en Estados Unidos. Toda la semana permanecerán cerradas las Bolsa de China por la celebración del año nuevo lunar. El año del Dragón. Además hoy no ha abierto la Bolsa de Tokio.

Esta semana el Tesoro español colocará deuda a varios plazos. Mañana subastará letras con vencimiento a 3 y 9 meses. Ofrecen actualmente una rentabilidad del 3,50 y del 3,48 por ciento, respectivamente. Hace una semana el Tesoro vendió letras a 6 y 12 meses. Captó 5.035 millones de euros tras recibir una fuerte demanda superior a los 9.200 millones. Aumentó la rentabilidad en ambos vencimientos. El rendimiento del papel a seis meses pasó del 3,635 al 3,688 por ciento. Las letras a un año, las más populares, pasaron del 3,316 por ciento al 3,359. Pese a este repunte, todavía se encuentran muy lejos del 3,8 por ciento que llegaron a ofrecer al año pasado.

Este jueves, día 15, la tesorería pública venderá bonos y obligaciones, títulos con vencimiento a medio y largo plazo. El Tesoro colocó la semana pasada 6.000 millones de euros en un bono sindicado con vencimiento a 30 años. La demanda para este activo fue muy sólida. Superior a los 90.000 millones de euros. En los demás mercados el precio del petróleo se mantiene tenso, presionado por la crispación en Oriente Próximo. El barril de crudo del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa. Se paga esta mañana a 82 dólares. El euro continúa débil. Se cambia por debajo de 1,08 dólares.