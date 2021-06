La Bolsa se limita a ganar tiempo a la espera de referencias que permitan definir una tendencia

La Bolsa sigue en tierra de nadie. El mercado continúa el movimiento lateral que se mantiene desde hace ya varios días. Los inversores se limitan a ganar tiempo a la espera de referencias que dibujen el camino a seguir. Hacen falta más datos. Hoy se conocerá el índice de precios a la producción en la eurozona. Dentro de casa, la cita del día es con las cifras de paro registrado. Ya se sabe que las ventas al por menor en Alemania se han contraído un 5,5 por ciento en abril, frente a un crecimiento del 7,7 por ciento en el mes anterior. Hoy tiene prevista una comparecencia pública Christine Lagarde, la gobernadora del BCE. Se esperan con expectación sus palabras por si alude a las expectativas de inflación y crecimiento económico.

Tras las primeras operaciones del día, el índice Ibex 35 sube apenas un 0,1 por ciento, hasta 9.190 puntos.

Las eléctricas siguen dudando. Las acciones de Iberdrola y Endesa insisten en los números rojos. El Gobierno quiere frenar la excesiva retribución que reciben las centrales nucleares y las hidroeléctricas. Una medida que afectará directamente a las cuentas de resultados de las compañías del sector, con un impacto aproximado de mil millones de euros al año.

Baja también Acciona. En los patios de operaciones se dice que está a punto de ver la luz la OPV de Acciona Energía, su filial de renovables. La CNMV puede aprobarla dentro de pocas horas. También la empresa murciana de transportes Primafrío prepara su salida a Bolsa. Podría materializarse este mismo mes. Colocará en el mercado un 25 por ciento de su capital. La empresa facturó el año pasado 460 millones de euros y obtuvo un beneficio de 81 millones.

En general los inversores siguen preocupados por el repunte de la inflación tanto en Estados Unidos como en Europa. Ayer se publicó el dato adelantado de IPC de la zona euro. Ha crecido hasta el 2 por ciento. Alcanza por tanto el objetivo que maneja el BCE. De momento el Banco Central Europeo considera que el repunte de los precios al consumo probablemente será pasajero, por lo que entiende que todavía es temprano para estudiar un desmantelamiento de las medidas de estímulo. Bruselas emitirá este año deuda a medio y largo plazo por 800.000 millones de euros, además de otros títulos a corto plazo, para financiar los programas de reconstrucción y estímulo económico.

En Estados Unidos numerosos miembros de la Reserva Federal, incluyendo su presidente, Jerome Powell, han insistido en que “serán tolerantes” con el repunte de la inflación. No tendrán prisa a la hora de estudiar una retirada de las medidas de estímulo económico, como la reducción de las compras de bonos o la subida de tipos de interés. Esta tarde se conocerá el "Libro Beige" de la Reserva. Un documento en el que analiza la situación y las perspectivas de la economía. Los inversores están muy pendientes de los datos de empleo de Estados Unidos de este viernes. Los analistas estiman que la economía estadounidense creó en mayo más de 600.000 empleos no agrícolas, muy por encima de los 266.000 contabilizados en el mes anterior. La tasa de paro, según los expertos, puede reducirse dos décimas, hasta el 5,9 por ciento. Si superan las previsiones, cosa que no se descarta, aumentarán las probabilidades de que la Reserva Federal comience a analizar una paulatina retirada de las medidas de estímulo económico.

En los demás mercados, el petróleo sigue recuperándose. El crudo tipo Brent del Mar del Norte, el que se utiliza como referencia en Europa, se paga a poco menos de 71 dólares por barril. Está en su precio más caro desde mediados de 2018. En lo que va de año se ha encarecido un 30 por ciento. El progresivo control de la pandemia, la eliminación de restricciones y la recuperación de la economía están provocando un sólido aumento de la demanda de carburantes. La OPEP espera un aumento en la demanda mundial de crudo. En junio pondrá 350.000 barriles más por día a los que añadirá otros 440.00 en julio. Estas cifras se incrementarán son el aumento de la producción de Arabia Saudí y con la previsible vuelta al mercado de Irán.

La AIE la Agencia Internacional de la Energía, pronostica un crecimiento del 4,5 por ciento en la demanda de oro negro en este año. Espera un crecimiento del 10 por ciento en las inversiones en infraestructuras en el sector. Los analistas de Goldman Sachs esperan ver el barril a 80 dólares este año.

Sube ligeramente el euro. Se cambia por poco más de 1,22 dólares. En las “criptos” el escenario es bajista. El Bitcoin ha perdido un 7 por ciento en una semana. Hoy se paga a 36.500 dólares. A mediados de abril rozaba los 65.000.