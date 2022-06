Agenda Informativa de Europa Press para el 1 de junio ( 2 )

Temas que configuran la agenda de actos e informaciones previstas para este miércoles, 1 de junio, por EUROPA PRESS, agrupadas en la sección de Economía-Laboral:

ECONOMÍA-LABORAL

-- 09.00 horas: En Madrid, la Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) presenta los Datos del Sector Proveedores de Automoción 2021 y Previsiones para 2022. Contará con la presencia de Francisco Riberas y José Portilla, presidente y director general de Sernauto, respectivamente. Se podrá seguir de manera online y presencial. Calle Castelló, 120. Escalera Izquierda, 1a Planta.

-- 09.00 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene en una nueva edición de El Ágora, de 'elEconomista'. En el Hotel The Westin Palace (Plaza de las Cortes, 7 y en 'streaming' en https://bit.ly/38Uh9ZE.

-- 09.30 horas: En Madrid, Amazon presenta el informe 'El impacto económico de las pymes españolas que venden a través del marketplace de Amazon', realizado por PwC en Loom Salamanca. Calle Don Ramón de la Cruz, 38.

-- 09.30 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, asiste a la Conferencia de Embajadores de la Unión Europea en España, con motivo de la Presidencia de la República Francesa, en la Residencia del Embajador de Francia, Calle Serrano, 124.

-- 10.00 horas: En Madrid, el Consejo Económico y Social (CES) presenta su Memoria Socioeconómica y Laboral. Participará el presidente del CES, Antón Costas, y el presidente de la Comisión de Trabajo para la elaboración de la Memoria, Raymond Torres. En la sede del CES, calle Huertas, 73.

-- 10.00 horas: En Madrid, las Organizaciones Interprofesionales del sector ganadero-cárnico presentan en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el 'Foro Ganadero-Cárnico', una iniciativa para el impulso de la economía y sociedad españolas a través de la sostenibilidad, la digitalización y el reto demográfico, que será inaugurado por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Sede del Ministerio de Agricultura.

-- 10.00 horas: En Online, el presidente de KPMG en España, Juan José Cano, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez, inauguran el foro 'El futuro de las telecomunicaciones a debate' organizado por 'El País' en colaboración con KPMG y que contará con directivos de Telefónica, Orange y Vodafone (https://elpais.com/). .

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, participa en la inauguración del Foro Ganadero-Cárnico. El acto podrá seguirse por streaming en el canal de Youtube del ministerio. Sede del ministerio. Paseo Infanta Isabel, 1.

-- 10.00 horas: En Madrid, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, interviene en la inauguración del seminario 'Loot boxes. Nuevos retos de la industria del videojuego'. Espacio Fundación Telefónica. Calle Fuencarral, 3, 2º planta.

-- 10.30 horas: En Madrid, la Federación Española de Bebidas Espirituosas presentará su informe socioeconómico en un acto en el que intervendrán Bosco Torremocha, director de Espirituosos España, y José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria en la sede de la federación. Calle Velázquez, 64.

-- 10.30 horas: En Online, DWS organiza la conferencia '¿Cómo invertir en el nuevo ahora? Carteras multiactivos para un entorno de mercado difícil'.

-- 10.30 horas: En Madrid, Indexa Capital presenta el estudio 'Rendimiento de los Fondos de Gestión Indexada y Activa en España'.Paseo de la Habana, 9-11.

-- 10.45 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene, a través de un video, en el V Congreso Iberoamericano 'Innovación y oportunidades en tiempos de incertidumbre', organizado por Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica.

-- 11.00 horas: En Online, Amundi organiza una conferencia en la que dará sus previsiones de mercado para el segundo semestre del año.

-- 11.30 horas: En Madrid, sindicatos de Correos (CC.OO. y UGT) se manifiestan en Madrid. A las 12.15 se inicia en Callao, hasta las 13.30 frente al Congreso de los Diputados.

-- 12.00 horas: En Madrid, EsadeGeo y la Fundación Repsol organizan la sesión online 'Energy Security in the EU: Responding to the Effects of the Ukraine Invasion', en la que participarán Tatiana Marquez Uriarte, miembro del gabinete de la comisaria Europea de Energía; Adolfo Aiello, vicedirector general de Clima y Energía de EUROFER; Ana Álvarez, directora de Asuntos Públicos para la UE de Repsol, y Agata ?oskot-Strachota, senior Fellow del Centre for Eastern Studies.

-- 12.00 horas: En Madrid, la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (Coceta) presenta el Encuentro Mundial del Cooperativismo, que se celebrará en Madrid entre el 19 y el 22 de junio. En el acto participan el presidente de Coceta, Luis Miguel Jurado, la directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas, Maravillas Espín, y el poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. En Mondragon Team Academy. Calle del Duque de Alba, 15.

-- 12.00 horas: En Madrid, Solarwatt presenta el III Observatorio Español del autoconsumo fotovoltaico. En la Cámara de Comercio Alemana para España, Avenida de Pío XII, 26/28.

-- 12.00 horas: En Madrid, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, mantiene una reunión con la ministra de Finanzas del Gran Ducado de Luxemburgo, Yuriko Backes, en la sede del Ministerio.

-- 12.00 horas: En Oviedo, Renfe presenta la nueva temporada de sus Trenes Turísticos a bordo del tren Costa Verde Express. El director de Desarrollo y Nuevos Productos de Renfe, Félix Martín, realiza una intervención y atiende a los medios. Estación de Oviedo.

-- 12.30 horas: En Ligüerre de Cinca (Huesca), el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, y el Secretario General de UGT-Aragón, Daniel Alastuey, clausuran el Seminario de Diálogo Social y Negociación Colectiva organizado por UGT-Aragón.

-- 13.30 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, mantiene reuniones bilaterales con el ministro de Comercio e Inversiones de la República Federal de Nigeria, Olusegun Aganga, y con el ministro de Información y Cultura, Lai Mohammed, en la sede del Ministerio.

-- 16.00 horas: La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, interviene, de manera virtual, en la Capital Markets Union Conference, organizada por la Comisión Europea.

-- 16.00 horas: En Madrid, Adicae convoca una rueda de prensa para abordar el esperado fallo del Supremo sobre la 'macrodemanda' interpuesta por la propia asociación en materia de cláusulas suelo abusivas. Convocatoria en toda España tanto presencial como vía streaming.

-- 17.00 horas: En Madrid, el director de asesoría jurídica de Tecnotramit, David Viladecans Jiménez, dará las claves de toda la jurisprudencia y el contexto jurídico que debe conocerse sobre la prescripción de cláusulas abusivas y revolving en un webinar ofrecido por Tecnotramit y Economist & Jurist. En Zoom.

-- 19.30 horas: En Madrid, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, interviene en la ceremonia de entrega del Premio a la Mejor Invención Protegida por Propiedad Industrial, que concede la Oficina Española de Patentes y Marcas en el marco de su 30 aniversario, en la sede de la Escuela de Organización Industrial (EOI) de Madrid. Avenida de Gregorio del Amo, 6.