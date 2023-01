El PP aboga por "cambiar personas por tecnología" en la Administración

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha abogado este viernes por aprovechar los fondos europeos y la inminente jubilación de una parte importante de la plantilla de la Administración para "cambiar personas por tecnología" donde sea posible y concentrar a los funcionarios donde son más necesarios.

"Si no lo hacemos ahora (...) no lo haremos nunca", ha subrayado Bravo en un desayuno informativo organizado por Executive Forum, al tiempo que ha instado a aprovechar esta "oportunidad" de "transformar" la Administración si generar distorsiones.

"Entre el 35 % y el 50 % de los empleados públicos se jubilan de aquí a 2030", ha explicado, lo que abre una "ventana" para sustituir a algunos de ellos por tecnología una vez que se jubilen -por ejemplo, cambiando la revisión manual de documentación por una automatizada-, un proceso que agilizaría la burocracia y podría financiarse con fondos europeos.

Estos puestos, ha continuado, se podrían reubicar donde "va a hacer más falta gente" a medio plazo, como en la sanidad o las residencias de mayores, aunque esto requeriría la colaboración del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y el sector privado.

BRAVO RECUERDA QUE NO SE HA RECUPERADO EL PIB PREVIO A LA PANDEMIA

"No sé si estamos en recesión o no, pero creo que no estamos bien y no hay peor problema que no tener un buen diagnóstico", ha sentenciado Bravo sobre la situación económica, sin aludir al dato de crecimiento económico de 2022, que según ha revelado este viernes el INE se situó en el 5,5 %.

"No hemos recuperado los datos previos a la pandemia", ha señalado, para añadir que la inflación sigue siendo elevada, que España continúa en el último puesto en tasa de desempleo de la Unión Europea y que la deuda se ha incrementado.

Frente a esto, ha abogado por reducir el gasto superfluo, simplificar las trabas administrativas, mejorar la gestión de los fondos europeos -con mayor "colaboración privado-pública"- y aumentar el crecimiento económico y la creación de empleo, lo que a su juicio pasa por "levantar vocaciones empresariales" y ayudar a los empresarios, por ejemplo, no subiendo las cotizaciones sociales.

"Hay que ser más respetuoso con todo el mundo", ha comentado respecto a las críticas de Unidas Podemos a los supermercados, porque lo que "sí que es despiadado" es aplicar un impuesto al plástico en un momento de inflación.

También ha abogado por reforzar la colaboración "privada-pública" en el ámbito sanitario ante las mayores necesidades derivadas del envejecimiento de la población, una vía que podría aprovecharse para convertir a España en un "referente" de "turismo sanitario".

En materia fiscal, ha señalado que los impuestos "tienen que estar orientados a algo" y ha asegurado que, si llega al poder, el PP no creará ningún impuesto nuevo, aunque no se ha comprometido a bajarlos porque "tenemos que llegar a ver lo que nos encontramos", en particular si hay que devolver lo cobrado por algunos de los últimos tributos creados o si no se cumplen hitos del Plan de Recuperación.