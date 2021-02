Ábalos pide al PP que no insista en minar la reputación de Madrid-Barajas

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha vuelto a pedir al Grupo Parlamentario Popular (PP) que no insista en minar la reputación del aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas con afirmaciones falsas sobre la gestión durante el temporal de nieve de principios de enero.

Ábalos ha dicho, en una comparecencia a petición propia ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso, que es "falso" y un "bulo" la información difundida sobre que Aena no utilizara todos sus medios para despejar sus pistas durante el temporal de nieve, causado por la borrasca Filomena, en el aeropuerto madrileño.

El ministro ha asegurado, en contra de lo que han publicado algunos medios, que se movilizaron y utilizaron todos los medios técnicos disponibles, entrando en funcionamiento toda la maquinaria y personal destinado a dichas labores.

"Es falso que no se utilizaran todas las máquinas del aeropuerto y que hubiera algún trabajador en Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) ni de la concesionaria ni de Aena", ha subrayado.

"Es un bulo, he visto hasta el Whatsapp donde se pedía que se distribuyera para compensar carencias de otras Administraciones", ha agregado.

Ábalos ha defendido que, "al cuarto día de la nevada, el aeropuerto de Barajas ya estaba funcionando al 90 %" y ha insistido, dirigiéndose al grupo popular, en que no hubo ninguna máquina aparcada o "igual se confunde con las nueve de Madrid que fueron privatizadas, pero, en nuestro caso, ninguna".

El ministro ha negado, asimismo, que el aeropuerto madrileño sea un coladero del coronavirus y ha explicado que, suponiendo que todos los contagiados que han venido de fuera de Madrid, lo hayan hecho por Barajas, es el 0,06 % de los totales.

El hub de Barajas (centro de interconexiones) es muy importante y aunque hay cosas mejorables, "no insistan en minar la reputación del aeropuerto", ha pedido.

"No veo a ninguna comunidad sea la que sea que cuestione su aeropuerto y no acabo de entender ese afán por desprestigiar el de Madrid" y, si les preocupan las cosas que entran, "ciérrenlo como hacen otros y ya no entra nadie, pero no se puede al mismo tiempo lamentar la hostelería y quitarle conectividad, porque sin ella, no hay turismo", ha zanjado. EFE