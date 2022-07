La diversión y el dinero de fun and money

Por qué nació “ Fun & Money ”…

Surgió de la necesidad de querer vincular el ahorro fiscal que el Gobierno puso en marcha hace ya siete años para el mecenazgo cultural en España, con motivo de las reclamaciones que los sectores de música, audiovisual, arte y cultura hacían para el apoyo de la cultura española.

Y también de la necesidad de apoyo a las empresas de un Grupo empresarial como Carrillo, que siempre apuesta por la innovación, desarrollando la primera plataforma de mecenazgo cultural, que vincula proyectos culturales con empresas y particulares, con el fin de facilitar herramientas de ahorro fiscal a las empresas españolas.

A través de FUN&MONEY se obtienen todos los beneficios e incentivos fiscales que genera la participación en la financiación de proyectos culturales, con una rentabilidad de hasta un 20% según los casos, en menos de un año.

Esta plataforma fue galardonada por el Ministerio de Cultura y Deporte al contribuir como nadie antes al fomento y desarrollo de la cultura en España. Sin olvidar que, las empresas han conseguido ahorrar con esta herramienta un total de 5.3 millones de euros en cuatro ejercicios fiscales distintos sabiendo que en este año 2022 las previsiones van a ser muy superiores. Contando ya con una evolución en inversión cultura desde sus inicios de 1 millón de euros hasta llegar hoy a los 40 millones de euros en inversión cultural para este año 2022. Cifras muy significativas en el sector.

Todos alguna vez hemos asistido a un concierto siendo jóvenes y no tan jóvenes. Los espectáculos que se benefician de esta deducción son variados como el teatro, circo, danza, musicales, giras de artistas, festivales, conciertos y producciones audiovisuales, entre otros. Alguno de nuestros espectáculos más potentes estos años han sido: Homenaje al Canto del Loco, el baile de CARMEN, Gracias por venir, Forever (Mickael Jackson), Tributo a Mecano, La gira de Funambilista, Miss Cafeína, Arde Bogotá, y muchos otros festivales en toda España como Gran Canaria Festival, Warm UP, o U´Fest en Mallorca, etc.

Siempre con las herramientas de financiación como:

Mecenazgo y aprovechamiento de los incentivos fiscales . Los mecenas de los proyectos culturales alojados en la plataforma consiguen, como mínimo, una deducción fiscal del 120% sobre cada aportación que realizan.

Patrocinios y mayor visibilidad . Las marcas alcanzan mayor visibilidad a través de nuevos formatos de publicidad en los proyectos con los que se vinculan.

Obtención de importantes rentabilidades por participación de resultados. Para aquellos particulares y firmas que se vean atraídos por el modelo de negocio del entretenimiento, existe la opción de asociarse a los productores y promotores de los proyectos culturales para participar en la explotación de los mismos.

Fomento de la responsabilidad social corporativa . Las empresas que participan en Fun&Money fomentan la Responsabilidad Social Corporativa, ya que, como benefactoras de proyectos culturales, crean una diferencia competitiva mejorando la riqueza cultural de su ámbito de influencia.

Otras colaboraciones y acuerdos con artistas y creadores.

El beneficio que genera en datos concretos es de una rentabilidad garantizada del 20 por ciento sobre la inversión, es decir, realizando una aportación de 100, obtendrá un retorno fiscal de 120 (vía deducciones) de ahí que no nos cansemos de seguir comunicando estas cifras y proyectos pues no solo beneficia a las empresas en general con el ahorro fiscal, sino y más concretamente el sector cultural español que resurge gracias a plataformas como F&M. ¡Carrillo y Fun&Money apostando siempre por la cultura!