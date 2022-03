Una generación que emprende en tiempos de crisis

1. ¿Cómo empieza tu historia como empresaria ?

Soy una persona muy activa y estoy continuamente haciendo cosas, ya desde la etapa universitaria compatibilizaba los estudios trabajando como autónoma para diferentes empresas. Poco a poco fui involucrándome en proyectos y formé parte de una cooperativa. Sintiendo la necesidad de ampliar mi formación en la organización y dirección de empresas comencé una segunda etapa en la universidad al mismo tiempo que me uní al equipo de lanzamiento de una startup tecnológica.

Ya terminada la formación, como muchos jóvenes de mi generación, tuve una desagradable sorpresa en mi primer contacto con el mercado laboral, no cumplía con mis expectativas. Tras tantos años de aprendizaje continuo y trabajar por proyectos empecé a considerar diferentes opciones priorizando poner en práctica todo lo aprendido. Por una casualidad de la vida surgió una oportunidad, y, alentada por mi pareja, fundamos Volcán Studio, nuestra propia empresa que acaba de cumplir ya 6 años…





2. ¿Qué te animó a emprender?

Honestamente no creo que tenga el gen emprendedor nato, crecí dentro de una familia de funcionarios en la que prevalece la estabilidad. Sin embargo, trabajar para la administración pública siempre ha sido mi última opción. La posibilidad de participar en distintos proyectos y el trabajo en equipo con diferentes roles se me presentaba como un reto imposible de rechazar y creo, que poco a poco, me ha ido llevando hacia una actividad donde prima el emprendimiento y la innovación.

Tengo que admitir que, aunque cuento con el apoyo familiar, imprescindible para enfrentarnos a esta aventura, este camino que hemos escogido presenta muchas dificultades y aún está lleno de incomprensión.

Por suerte, hoy en día en mi empresa tengo la oportunidad de poder trabajar en el desarrollo de ideas, ponerlas en práctica marcando mis propias reglas, nivel de exigencia, calidad, etc, y además seguir aprendiendo constantemente. Tener esta posibilidad me parece un lujo.





3. ¿Qué dificultades te has encontrado en el camino?

¡Todas las dificultades que puedas encontrarte! Algunas propias del sector profesional en el que me muevo, pero destacaría las complejidades propias de un entorno que no facilita el emprendimiento por su lentitud, falta de foco y complejidad. Para superarlas, lo que he aprendido es que es vital no perder la confianza y rodearte de un buen equipo que te asesore en cada momento, así como de personas con las que compartir el camino. En este sentido, pertenecer a la Asociación de Jóvenes Empresarios me ha permitido dar con las personas adecuadas y poder crecer en compañía. Son un “must” en mi equipo.





4. ¿Volverías a emprender si volvieras atrás?

Con lo que sé hoy sí, a pesar de saber que es mucho más duro de lo que cualquiera se pueda imaginar. Para mí, emprender ha sido tomar las riendas de mi desarrollo profesional e incluso personal, y puesto que dedicamos gran parte de nuestro tiempo a trabajar, es ya un modo de vida.





5. ¿Qué características crees que tiene que tener una persona empresaria?

Somos una generación que emprende en tiempos de crisis y esto requiere mucha exigencia y compromiso. Si tuviese que decantarme, diría que una persona empresaria debe tener fe en su proyecto, debe ser optimista sin perder de vista la realidad, resiliente para no abandonar ante los cambios de paradigma y dificultades y, finalmente, esa persona debe ser flexible y estar abierta al cambio constante, porque no hay nada que permanezca estable. Aunque esto último, al final es una ventaja.