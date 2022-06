¿Qué es y cómo definirías Must Media Group?

Must Media Group es un grupo de comunicación transversal integrado por cuatro empresas: Giny, una agencia de comunicación transmedia; Incís Films, una productora audiovisual especializada en contenidos de gran formato; Platea Consultants, una consultoría estratégica y The New Barcelona Post, el periodico multiformato de las noticias positivas de Barcelona.

Somos un grupo de comunicación formado por más de 40 profesionales que queremos ofrecer un servicio transversal y cohesionado a nuestros clientes.

¿Cómo surgió el proyecto?

Las marcas cada vez necesitan estrategias de comunicación más globales. Para llegar al consumidor es fundamental crear campañas multicanal segmentadas a los distintos públicos e intereses. Nosotros damos un servicio global, transversal y cohesionado, ya que podemos proveer el servicio de inicio a fin.

¿Qué piedras has encontrado en el camino del emprendimiento?

Muchas. De todos los tamaños y condiciones. Lo más importante es sacar aprendizajes de todas ellas y ser ágil, intuitivo y apasionado. Y, sobre todo, tener un buen equipo. Un equipo que, desde puntos de vista diferentes, comparta el mismo proyecto y valores.

¿Cuál es tu visión actual del emprendimiento en España?

Un milagro, la verdad. El sistema administrativo, que es un paso imprescindible para empezar, parece estar concebido para dificultar el emprendimiento. Pero bueno: el milagro existe. Es real. Y en España, y sobre todo en Barcelona, hay un hub de emprendedores muy interesante.

¿Qué crees que se necesita para que haya más niños que sueñen con crear empresas? ¿Animarías a la gente a que se arriesgará más a crear sus propios proyectos empresariales?

Se necesita dejar de demonizar a las empresas y crear referentes. Referentes positivos de empresarios con un proyecto que genere un impacto positivo en la sociedad.

Y por supuesto que animaría a ello. Es complejo, pero es apasionante.

En tu caso el asociacionismo forma parte de tu vida y participas activamente en asociaciones culturales y empresariales. ¿Qué crees que aportan a los jóvenes empresarios?

Un punto de vista diferente en la toma de decisiones. Somos una generación más digitalizada, más conectada. Una generación que entendemos, en todo momento, la importancia de la transparencia y de decidir en equipo.