Fernando Fernández: "El dinero físico no va a desaparecer, tiene atributos que le hacen imprescindible"

Fernando Fernández, doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía y Finanzas del IE Business School y colaborador de 'La Linterna' de COPE, considera que "el dinero físico no va a desaparecer, es verdad que esta crisis parece apuntar hacia su sustitución por el dinero digital, por razones obvias, en primer lugar porque el confinamiento hace que sea más difícil acceder a billetes y monedas; en segundo lugar, porque los propios billetes pueden ser un transmisor de virus y eso asusta a un cierto sector de la población y, en tercer lugar, porque la revolución digital hace muy fácil prescindir del dinero para poder pagar, para comprar bienes y servicios". Pero la realidad, recalca el profesor, es muy distinta, "las tenencias de dinero en manos del público no ha dejado de aumentar. Hoy hay más billetes en circulación de los que había en crisis anteriores de 2008 o 2012. ¿Por qué?, porque la gente demanda fundamentalmente seguridad. Si algo hacen las crisis es aumentar la necesidad de seguridad y la necesidad de autonomía y de independencia. El dinero físico no puede ser embargable, no puede ser capturable por el Estado y a medida que avancen los tipos de interés negativos, que se conviertan en una realidad, es posible que el atractivo del dinero físico no solo no disminuya sino que aumente porque sobre ese dinero físico no juega la inflación, es más la deflación aumenta su valor. No se puede cobrar un tipo de interés negativo sobre el dinero físico. Vamos a sustituir progresivamente dinero físico por dinero digital, pero no va a desaparecer porque tiene unos atributos que le hacen imprescindible".