De Whitney Houston a La Oreja de Van Gogh: Diez villancicos para ambientar la Nochebuena

En nuestra selección hemos buscado diez canciones muy especiales que, como en una autoimposición, finalizará escuchando el clásico entre los cláscos, "Silent Night" con una de las voces más importantes, la del canadiense Michael Bublé.

En Navidad, música especial

Comenzamos con una banda de rock que antepone el sentimiento al ritmo para navegar hasta el corazón de cada uno de nosotros. De ahí tropezaremos por bendita fortuna con canciones como la interpretada por Shawn Mendes junto aCamila Cabello que han estrenado recientemente. Si a esto añadimos versiones como la de "Campana sobre Campana" de La Oreja de Van Gogh, quedará un recorrido muy interesante.

DIEZ canciones que nos arropan en Navidad

1. OneRepublic "Christmas Without You"

Con delicadeza la banda de Colorado Springs (EEUU) llegaba a la Navidad de 2011 con calidad que vale para que celebremos un año más una fecha tan entrañable.

2. Shawn Mendes y Camila Cabello "The Christmas Song"

El tema musical nacía en 1944 de la mano del vocalista Mel Tormé y Wells Bob. Según Tormé, la canción fue compuesta durante un verano muy caluroso pero, invierno a invierno, visita la Navidad sin tregua. Sus versiones son infinitas como la realizada por Nat King Cole pero se ha sumado muy recientemente esta otra, maravillosa. Shawn y Camila abren su corazón y las puertas de su casa para mostrar todo sin empalagarnos. Además, veremos a su mascota, Tarzán, y comprobaremos un objetivo altruísta hacia The Shawn Mendes Foundation.

3. Meghan Trainor "I'll Be Home"

En 2014 se asomaba a la música y nos traía una canción con mensaje claro y deseado: "Estaré en casa con mi amor esta Navidad, Lo prometo, lo prometo". En este 2020 de separaciones estaremos unidos porque la distancia es solo espacio entre las personas.

4. Train - Shake Up Christmas

De esta canción, tomamos el ánimo que nos hace cantar un estribillo optimista:

Muevelo

Sacude la felicidad

Despiértalo

Despierta la felicidad

Vamos todos

Es Navidad

La banda de estadounidense Train lanzaba la canciónpara su quinto álbum de estudio, "Save Me, San Francisco" y su vídeo oficial nos atrapó aquel 2010.

5. Robbie Williams "Best Christmas Ever"

El músico británico se ha asomado a la Navidad para atar corazones y sensibilidades, diciendo "La mejor Navidad de mi vida". Ese espíritu nos vale para un día como el de hoy.

6. Whitney Houston "One Wish (For Christmas)"

Su voz siempre eleva la sensibilidad del que escucha. Ella, Whitney, esperó a 2003 para regalarnos "One Wish: The Holiday Album" con canciones como la que traemos aquí. Su disco era, traducido, Un Deseo: El Álbum Navideño y nos acordamos de ese 'deseo' con su canción.

7. La Oreja de Van Gogh, "Campana Sobre Campana"

Si hay una canción que todos conocemos es esta. Y, con la voz de Leire junto a su grupo, tenemos la oportunidad de recrearnos en una letra fácil y significativa.

8. José Feliciano "Feliz Navidad"

Es una de las canciones con más éxito que, con brío, nacía en 1970 y renace año tras año.

9. Diego Torres "Noche de Paz"

Acompañado de una orquesta sinfónica, Diego Torres hizo de su intervención recuerdo para años venideros.

10. Michael Bublé -"Silent Night"

"Silent Night" está datado en 1818 y ha sobrepasado toda etapa de la humanidad y toda vicisitud. Con esta versión del canadiense, tenemos un hilo muy fuerte para sujetar nuestro ánimo.

Feliz Navidad!

