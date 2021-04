Todos los datos que debes conocer sobre los Oscar: premiados, nominados y más

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematotráficas de Hollywood celebra este domingo la 93ª. edición de los Premios Oscar, en la que 'Mank' de David Fincher parte como gran favorita con diez nominaciones.

Premiados y nominados de la 92ª edición

La surcoreana 'Parásitos', cinta dirigida por Bong Joon-ho, fue la gran triunfadora en la 92.ª edición de los Oscar al hacerse con cuatro premios: mejor película internacional, mejor guión original, mejor dirección y mejor película. Un galardón, este último, con el que hizo historia al convertirse en el primer filme de habla no inglesa que lo consigue.

"Ya estoy preparado para beber esta noche", dijo el cineasta asiático al recoger su segundo premio, el de mejor película internacional, categoría en la que se impuso, entre otras, a española 'Dolor y gloria' de Pedro Almodóvar.

'Joker', la película basada en el enemigo principal de Batman y protagonizada por Joaquin Phoenix, era la cinta que partía con mayor número de candidaturas en la 92ª edición de los Premios Oscar, con 11 nominaciones, seguida de '1917', 'Érase una vez en... Hollywood' y 'El irlandés' con 10.

La película más premiada por los académicos cinematográficos de Estados Unidosfue 'Ben-Hur', de William Wyler y de 1959. Es la película con mayor número de premios Oscar, consiguiendo 11 de los 12 a los que estaba nominada. 'Titanic' y 'El señor de los anillos: el retorno del rey' también se hicieron con 11 estatuillas.

En cuanto a las películas más nominadas, 'Titanic', 'Eva al desnudo' y 'La La Land', comparten el mismo número de nominaciones, hasta 14. Salvo el musical de Chazelle, las otras dos se alzaron con el premio a la 'Mejor película' en su edición. En 2016, la película ganadora fue 'Moonlight'.

Otro 'fun fact' de los Oscar. Solo ha habido cinco películas que ganaron todos los premios a los que estaban nominadas: 'El señor de los anillos: el retorno del rey', 'Gigi', 'El último emperador', 'Sucedió una noche' y 'Matrix'.

En el lado contrario, películas como 'El color púrpura' o 'Gangs of New York', nominadas a 11 y 10 premios respectivamente, no consiguieron llevarse ninguna estatuilla.

Actores más nominados y premiados

Por actores, Meryl Streep es la actriz con mayor número de nominaciones a los Premios Oscar, con 21 candidaturas en total, seguida por Katharine Hepburn y Jack Nicholson, ambos con 12.

Sin embargo, es Hepburn la actriz más premiada, con 4 estatuillas, mientras que con tres están Ingrid Bergman, Walter Brennan, Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson y Meryl Streep.