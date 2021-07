'¡A todo tren!', la nueva comedia de Santiago Segura para el verano

Brian Bujalance

Con guiños a temas de actualidad como los "micromachismos" o el lenguaje inclusivo, la nueva comedia de Santiago Segura "¡A todo tren! Destino Asturias" llega el próximo viernes a los cines con la ambición de convertirse en la película del verano.

Segura espera reeditar el éxito de su anterior largometraje, "Padre no hay más que uno 2", estrenado en julio de 2020 en un momento de gran incertidumbre por el covid y que se convirtió en la más taquillera del año con cifras casi prepandemia (2,3 millones de espectadores).

"Intenta uno que la película no sea sin cara y sin ojos, que sea un reflejo de la sociedad", dice a Efe el director y protagonista del filme, que gira en torno a un padre (Segura) y un abuelo (Leo Harlem) encargados de llevar a un grupo de niños a un campamento de verano, pero que se despistan cuando arranca el tren llevándose a los niños mientras ellos se quedan en el andén.

"El personaje de Leo Harlem es el de un hombre caduco", dice en alusión a una escena en la que Cristina Pedroche -uno de los numerosos 'cameos', marca de la casa- le reprende por actitudes "micromachistas".

"Lo ideal es que fuera una cosa del pasado pero sigue ahí, nuestra sociedad aún tiene esos defectos y me parece interesante el debate", añade. En cuanto al lenguaje inclusivo cree que hay situaciones, como se refleja en la película, en que "tiene sentido".

"Cuestionarse esas cosas puede ayudar poco a poco a cambiar", opina.

Sobre las expectativas de filme, más allá de la taquilla, dice que aspira a divertir y a no fallarle a la gente que cree que es una cita familiar. "El objetivo es abrir (al espectador) esa puerta al sitio donde ha sido feliz", subraya.

La película se ha promocionado ya en ciudades como Sevilla, Zaragoza, Asturias, Barcelona, Valencia o Madrid. "La gente sale contenta, con reacciones bastante positivas, lo que hace que te relajes, pero estás trabajando un año y nunca sabes si has acertado", explica Segura.

Una vez más, el cineasta apuesta por la presencia de niños, que en este caso interpretan Luna Fulgencio, Alan Miranda, Eneko Otero, Javier García, Verónica López y Sirena Segura, la hija menor del director, que debutó junto a su hermana en 'Padre no hay más que uno'.

"Me siento muy cómodo trabajando con niños. Son cariñosos, simpáticos, todo el rato me abrazan y son muy disciplinados. La alegría de vivir de ellos te contagia", apunta.

Para esta aventura, ha contado además con Florentino Fernández, David Guapo, Diego Arroba "El Cejas" y Leo Harlem.

"Ojalá sea el impulso que le falta al cine", dice Harlem, convencido de que esta película puede ser "un detonante para que la gente se suelte de verdad".

El rodaje duró seis semanas y se vio interrumpido por la borrasca Filomena y la pandemia. "Las jornadas fueron larguísimas, pasando por estas circunstancias, ya nos da igual todo, ya estamos para 'Acopalypse Now'", señala Harlem entre risas.

Como viene siendo habitual en las películas de Santiago Segura, se producen a lo largo del metraje multitud de 'cameos' de rostros populares como Jorge Sanz, Cristina Pedroche, Martita de Graná o Paz Padilla.

"Cada 'cameo' creo que está en su sitio. No es por meter famosos, sino personas que creo que pueden hacer su papel. Por ejemplo, ves a Paz Padilla y al lado de El Cejas veo a una madre y un hijo", defiende Segura.

No sabe cuáles son los ingredientes de la receta de éxito de sus largometrajes, pero sí destaca que es posible gracias al trabajo en equipo y su dedicación. "Mi receta es que me guste, apasionarme con el proyecto y cuidarlo mucho".

Aunque está en plena promoción de su nueva película, Santiago Segura ya tiene su próximo proyecto en mente. "De momento la idea que tengo es 'Padre no hay más que uno 3'. Mi familia postiza me gusta tanto como la que tengo y creo que podríamos volver a ver a esa familia. O no, porque nunca se sabe", concluye.