Tamara Falcó diseña una colección inspirada en su luna de miel

Tamara Falcó ha regresado este jueves a la pasarela madrileña para presentar una colección cápsula, incluida en la propuesta de la firma Pedro del Hierro, inspirada en su luna de miel.

Así lo ha explicado la diseñadora antes del desfile en Ifema, en lo que es ya su cuarta colaboración con la firma. "Me he inspirado en mi luna de miel, un recorrido por África y la Polinesia", ha dicho la directora creativa de TFP by Tamara Falcó.

Una propuesta que concreta en saharianas en tono caqui, combinadas con faldas en color crudo, además de vestidos sueltos, "más relajados", en tonos fucsia, que tienen que ver por ese paso por playas exóticas y mar en calma.

"Todo tenía que armonizar con la propuesta de Pedro del Hierro basada en las auroras boreales", ha comentado Falcó.

Una colección amparada bajo el paraguas 'see-now-buy-later' (lo ves ahora, lo compras luego) estará disponible en la página web de Pedro del Hierro y en puntos de venta seleccionados de Cortefiel.

Para la creadora, su fondo de armario básico son las "camisetas blancas. Van con todo", señala la chef y creadora de contenidos.

Imparable, cargada de proyectos laborales, asegura que siempre decide con su equipo, aunque "siempre comento las opciones con Íñigo -su marido-, mi madre o mi hermana".

Asegura que vive ajena a los rumores de crisis de su matrimonio, "lo siguiente será que estoy embarazada, o cualquier otra cosa, lo cierto es que estamos consolidando nuestro matrimonio". EFE

