Rozalén denuncia la "doble discriminación" que sufren las mujeres rurales

La cantante Rozalén ha denunciado este martes la "doble discriminación" a la que se enfrentan las mujeres rurales: "Es muy difícil la vida en los pueblos y más siendo mujer. Se juntan las dos cosas que dificultan la vida", ha destacado.

La artista ha hecho estas declaraciones a los medios antes de asistir a la gala de entrega de los Premios Nacionales FEMUR Mujer 2021, que otorga la Federación de Mujeres Rurales a través de los votos de las aproximadamente 500.000 socias de la organización.

Rozalén se ha mostrado abrumada por los reconocimientos recibidos este año, como el Goya a la Mejor Canción Original y, hace apenas unos días, el Premio Nacional de Músicas Actuales 2021, del Ministerio de Cultura y Deporte: "Llevo una temporada que... ¡Madre mía, qué vergüenza con los premios, si yo soy muy chica!", ha bromeado.

"Estoy muy agradecida porque todo lo que tenga que ver con lo rural yo lo defiendo a muerte porque me he criado en un pueblo y dentro de mis proyectos tengo muchas cositas que van relacionadas con eso", ha celebrado.

Ha destacado el valor que tiene para ella poder conocer a muchas de ellas a través de esta cita: "Me parece también la excusa maravillosa y perfecta para venir y encontrármelas que al final, de estos eventos, es para mí lo más importante, que me hacen tener cerca a gente y a mujeres que a mí me inspiran y me hacen aprender un montón", ha comentado la artista.

Por su parte, la presidenta nacional de la Federación de Mujeres Rurales, Juana Borrego, ha recordado que las protagonistas de la ceremonia son las socias que son las que eligen a sus "líderes" y tienen la oportunidad de conocerlas personalmente durante el evento.

La organización celebra treinta años de trayectoria, un tiempo en el que ha conseguido "sacar a las mujeres de sus casas para formarlas" y que tengan "más libertad", pero que no ha bastado para conseguir una "igualdad real" de oportunidades, algo por lo que seguirán luchando, según ha asegurado Borrego.

Durante la gala, celebrada en el Teatro Juan Bravo de Segovia, también han sido galardonadas la actriz Anabel Alonso, en la categoría de interpretación; la colaboradora de programas de televisión Lydia Lozano, en el apartado dedicado al periodismo, y la empresaria salmantina Milagros Sánchez.

Antes de asistir a la ceremonia de entrega, la actriz Anabel Alonso ha señalado a los periodistas que se trata de "uno de los premios más especiales y más importantes" de su vida.

Ha precisado que le emociona especialmente que tantas mujeres la hayan elegido, lo que convierte la distinción en algo "mucho más honesto" y "de verdad", a diferencia de lo que ocurre con otros premios del mundo del espectáculo, que son concedidos por "el jurado de un certamen o los compañeros de la academia".

La colaboradora del programa 'Sálvame' Lydia Lozano ha comentado que se emocionó mucho cuando la notificaron el premio: "El motivo por el que me nombran me encanta, porque si hay algo que me gusta en televisión es ser cercana, y para ellas soy muy cercana, entonces ¡Qué bonito un premio así, no puedo estar más orgullosa!", ha señalado.

En la categoría de artesanato, FEMUR ha reconocido la labor de Milagros Sánchez, natural de la localidad salmantina de Béjar, por su trabajo al frente de Garrapiñadas Mario Sánchez, un negocio heredado de su tatarabuelo.

La empresaria ha calificado como "un honor" este premio y como algo "muy importante" que se reconozca de esta forma el esfuerzo de las mujeres trabajadoras del medio rural.