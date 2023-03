"As que limpan", ganadora de los XXVII premios de Teatro María Casares

La obra "As que limpan", de A Panadaría, ha sido la gran vencedora de los XXVII Premios de Teatro María Casares, cuya gala se celebró esta noche en el Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

Un total de 15 espectáculos aspiraban a hacerse con algunos de los 16 galardones en los que se dividen los premios, organizados por la Asociación de Actores y Actrices de Galicia (AAAG) con la colaboración de instituciones y entidades como la Xunta de Galicia a través de la Axencia Galega das Industrias Culturais (Agadic), entre otras, según un comunicado remitido a EFE.

"As que limpan" se ha hecho con cuatro galardones (espectáculo, dirección, actriz protagonista y texto original), mientras que "O porco de pé", de Producións Teatráis Excéntricas, ha recibido tres (adaptación-tradución, actor secundario y vestuario),

"Ás oito da tarde, cando morren as nais", del Centro Dramático Galego, ha obtenido dos premios (dirección de movimiento y espacio escénico), igual que "Smoke on the water", de Ibuprofeno Teatro (actor protagonista y espacio sonoro), y "O deus do pop", de Diego Anido (iluminación y dirección de movimiento).

"A nena que vivía nunha caixa de mistos", de Caramuxo Teatro, ha ganado en el apartado de mejor espectáculo infantil y "Xela contra o Dragón Traga-verbas", en la nueva categoría de espectáculos de marionetas, objetos y figuras animadas.