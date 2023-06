Un pletórico John Cale recupera el legado de The Velvet Underground en el Primavera Sound

El cantante galés John Cale, cofundador de la mítica banda de rock alternativo The Velvet Underground, ha demostrado en el Primavera Sound que a sus 81 años sigue teniendo cuerda para deleitar a sus seguidores con el espíritu y el sonido vanguardista que llevó al éxito al grupo que creó junto a Lou Reed.

La de Cale ha sido la principal actuación que ha acogido este sábado, en la tercera y última jornada del festival Primavera Sound, el Auditori del Fòrum, donde también ha cautivado la polifacética artista Laurie Anderson, viuda de Lou Reed, con un espectáculo inédito.

Con una capacidad para más de 3.000 personas, el auditorio ha quedado pequeño para ver el concierto de Cale, que no actuaba en España desde hacía cinco años, dejando a decenas de personas fuera.

A los mandos del teclado, que en algún momento ha cambiado por la guitarra, y acompañado por un guitarrista, un bajista y un batería, Cale ha presentado algunos de los temas de su reciente disco "Mercy" (2023), con otros más añejos como "Guts", "Cable Hogue" o "Villa Albani".

Tanto en los momentos más rockeros como en los más relajados o psicodélicos, el público ha permanecido sentado en sus butacas, disfrutando de un concierto "gourmet", con el magnífico sonido de Cale y los suyos.

La versión de "I'm Wating For The Man", uno de los éxitos de The Velvet Underground, ha sido uno de los puntos álgidos del concierto, que ha terminado con la también mítica reversión de Cale de "Heartbreak Hotel", de Elvis Presley.

El de Cale no ha sido el único homenaje a The Velvet Underground, pues el eslogan del Primavera Sound de este año, "Ill be your mirror", es también un reconocimiento a la banda y un guiño a las raíces del festival.

Tras este recital, ha sido el turno de Laurie Anderson, con un experimental espectáculo lleno de ironía que ha combinado música, poesía, proyecciones audiovisuales, reflexiones sociales y gritos. Todo con ella en los teclados y acompañada de un quinteto de jazz.

En uno de los momentos del "show", Anderson ha rendido homenaje a Yoko Ono, a la que ha definido como "maestra", y ha recordado que, cuando una vez le preguntaron a Ono su opinión sobre la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos ella respondió con un larguísimo grito.

En honor a ella, ha pedido al público que, durante diez segundos, gritara a pulmón por los motivos que quisieran, "la guerra en Ucrania, todos los genocidios en el mundo, el colapso climático, el deshielo de los polos, la deforestación del Amazonas o que vuestra vida está hecha un lío".

También han sido recurrentes las reflexiones y críticas a las nuevas tecnologías -"si crees que la tecnología solucionará tus problemas, entonces no entiendes la tecnología ni tus problemas", ha dicho-, en un recital que en el apartado musical ha destacado "O Superman", su principal éxito.