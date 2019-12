Otros personajes polémicos que fueron portada de Time antes que Greta: de Hitler a Trump pasando por Stalin

La activista sueca Greta Thunberg, que ha movilizado protestas en todo el mundo contra la crisis climática, ha sido elegida como "la persona del año" por la revista Time. La foto de Greta en la portada de la revista va acompañada del titular “El poder de la juventud”.

La revista recuerda que “Thunberg empezó una movilización mundial faltando a la escuela” y que en agosto de 2018 pasó días acampando frente al Parlamento sueco con un cartel en el que se leía: “Huelga escolar por el clima”.

Desde entonces, la adolescente “ha hablado ante jefes de estado en las Naciones Unidas, se ha reunido con el papa, ha discutido con el presidente de Estos Unidos y ha inspirado a 4 millones de personas para que se unieran en una huelga global por el clima el 20 de septiembre”. “Ésta fue la manifestación más grande por el clima en la historia humana”, añade la revista.

Greta, de 16 años de edad, ha pasado de ser “una militante solitaria con un cartel pintado a mano a ser quien ha elentado a los pueblos en más de 150 países a salir a la calle en defensa del planeta”. “Los cambios significativos rara vez ocurren sin la fuerza galvanizante de individuos influyentes y en 2019 la crisis existencial de la Tierra encontró una de esas personas en Greta Thunberg”, continúa Time.

En otras categorías de su selección de figuras más prominentes del año 2019, Time eligió a la cantante Lizzo como la “artista del año”, y al seleccionado nacional de fútbol de Estados Unidos como “atletas del año”.

En la categoría de defensores o custodios del año, Time distinguió a los funcionarios públicos de Estados Unidos, e ilustró el artículo con varios de los testigos que declararon ante el Congreso en la investigación encaminada a someter a juicio político al presidente de Estado Unidos, Donald Trump.

En la categoría de empresario o empresaria del año, la distinción de Time se dirigió al ejecutivo principal de la compañía Disney.

No obstante, la figura de Greta Thunberg aún sigue despertando bastante controversia por su corta edad y el estrés y frustración que parece acumular la pequeña. Sin embargo, no es, ni mucho menos, el único personaje polémico que ha copado la portada de la revista Time como 'Persona del año' durante su historia.

Adolf Hitler (1938)

En 1938, la revista no incluyó en su portada una imagen del personaje escogido que, en este caso, fue Adolf Hitler. Fue elegido ya que, según la publicación, entonces obtuvo una dimensión mundial, aunque desgraciadamente fuera por su política despiadada, volver a armar a Alemania y encaminarla hacia un nuevo conflicto mundial tras el desastre de la Primera Gran Guerra.

Joseph Stalin (1942)

Obtuvo el título de la persona del año dos veces, la primera en 1939 y la segunda en 1942; la segunda le fue asignada por considerarlo la nueva fuerza de poder en Europa. Entre 1942 y 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se dio La Batalla del Stalingrado, ante la cual el ejército alemán recibió un duro golpe.

Isabel II (1952)

La revista Time la eligió persona del año y la describió a la reina Isabell II como "una flor joven y fresca en raíces que había resistido muchas épocas de incertidumbre invernal. Los británicos, cansados y desanimados como el resto del mundo en 1952, vieron en su nueva reina joven un recordatorio de un gran pasado... y se atrevió a esperar que pudiera ser un presagio de un gran futuro".

Mijail Gorbachov (1982)

Fue elegido por la revista en 1982 tras concentrar todas las esperanzas de la URSS para afrontar un nuevo tiempo de aperturismo, centrado en el bienestar de la población, y no en el sistema y la propaganda. Cabe mencionar que Gorbachov volvió a ser la persona del año en 1989, y además la revista lo consideró el hombre de la década.

Vladimir Putin (2007)

"The Person of the Year porque "ha ejercido un liderazgo extraordinario al imponer estabilidad en una nación que casi no conoce ese fenómeno y al volver a colocar a Rusia en la mesa del poder mundial". Así catalogó la revista al presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, tras elegirlo como persona del año en 2007. Además, en el año 2015 Time lo llamó "el hombre más influyente del mundo".

Donald Trump (2016)

La revista Time en 2016 como persona del año al presidente electo de EE.UU., Donald Trump, que se llevó el premio por su "revolución" contra la clase gobernante y su creciente influencia en el acontecer mundial. "Una revolución que puede que haya comenzado con simples titulares atractivos, pero que ahora determinará cómo viviremos, trabajaremos (...) y todo acerca del mundo que nos rodea", argumentó entonces el semanario.

Según Time, la victoria del republicano en las elecciones del 8 noviembre representó "una reprimenda" a los partidos "atrincherados y arrogantes" que tradicionalmente han gobernado el país y refleja el fuerte ascenso del populismo en todo el mundo.