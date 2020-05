¿Michael Jackson y Bruno Mars son padre e hijo? La increíble teoría con la que especula Internet

8 de octubre de 1985. Michael Jackson es ya una estrella indiscutible de la música a nivel mundial. Tras saltar a la fama desde bien pequeño con los Jackson Five, la carrera en solitario del Rey del Pop está en la cresta de la ola. Tras lanzar sus álbumes Off the Wall y, sobre todo, Thriller (el disco más vendido de la historia), Jackson vive sus años más dulces. Con muchos éxitos que alcanzar todavía por delante.

8 de octubre de 1985. Mientras la celebridad de ‘Jacko’ no para de crecer, un niño llega al mundo en Honolulu (Hawái, Estados Unidos). Nadie lo sabe todavía, pero ese bebé, cuyo nombre original es Peter Gene Hernández, también alcanzará, unos cuantos años después, el estrellato musical. Lo hará bajo el sobrenombre de Bruno Mars. Y uno de sus artistas fetiche será, no es difícil de adivinar, Michael Jackson.

La teoría definitiva sobre Michael Jackson y Bruno Mars

Ídolo de tantos y tantos, Jackson también fue una inspiración para Mars. Él, que tanto imitó de niño los pasos de baile archiconocidos de uno de los cantantes más sobresalientes de todos los tiempos, acabó convirtiéndose en su clon millenial. O, al menos, esa es la teoría de unos cuantos, que ha alcanzado límites insospechados durante los últimos días.

El hilo de un usuario de Twitter llamado @JooseHernandez ha dado el salto a todo tipo de medios desde que fue publicado el 14 de mayo. En él, se expone una idea utópica, pero que quizá se les había pasado por la cabeza a muchos desde que Bruno Mars se hizo un nombre en la industria discográfica: ¿es el intérprete de éxitos como Uptown Funk, Treasure o Just The Way You Are el hijo mayor deMichael Jackson?

¿Has visto la teoría de que Bruno Mars es el hijo mayor que Michael Jackson dijo que tenía?



ABRO HILO ���� pic.twitter.com/jM5FdOPQLr — J O S E (@JooseHernandez) May 14, 2020

Los motivos para creer que Jackson y Mars son familia directa

Uno de los temas más famosos de Michael Jackson, Billy Jean, juega un papel protagonista en esta trama tan comentada durante la semana en las redes sociales. El biógrafo del Rey del Pop, J. Randy Taraborrelli, siempre aseguró que la mujer que da nombre a la canción existió de verdad. Por lo tanto, esas reclamaciones de paternidad para Jackson de las que habla la letra serían verdaderas. ¿Y quién sería su posible hijo? Bruno Mars.

Otro punto fuerte de esta teoría de la conspiración es el verdadero nombre de Mars, Peter. En este caso, no hay que olvidar que Peter Pan fue uno de los personajes más admirados por Michael Jackson. De hecho, y al no haber tenido una infancia normal, siempre se identificó mucho con ese niño que no quería crecer y que vivía en el País de Nunca Jamás. Denominado Neverland en inglés, como la mansión en la que Jackson vivió durante tantos años.

¿Podría ser Bruno Mars el hijo oculto de Jackson que el cantante de Indiana reconoció tener, pero cuya identidad, y la de su madre, quisomantener en el anonimato? También se contempla, aunque los nombres de Prince Michael Malachi Jet Jackson y Omer Bhatti fueron aireados, por ejemplo y a este respecto, en el pasado. Este último estuvo en el funeral de Jackson en 2009. Como Mars, por lo que aquí tenemos otro elemento para avivar el parentesco entre ambos artistas.

No deja de dar rienda suelta a la fantasía el hecho de que uno de los productores musicales de Bruno Mars llegó a declarar que este era hijo deMichael Jackson: fue despedido al día siguiente. Aún hay más, porque el siempre denominado padre de Bruno Mars, Peter Hernandez, llegó a conocer a Michael Jackson gracias a su trabajo en una suerte de resort hawaiano (con foto incluida para demostrarlo).

Para cerrar la retahíla de sospechas inquietantes, otras dos ‘perlas’. La primera es que Bruno Mars estuvo vinculado durante un tiempo a Motown, el sello discográfico que llevó a la cima a Michael Jackson y a sus hermanos. La segunda resulta quizá el componente más evidente de ese supuesto vínculo paternofilial: el parecido físico y musical, evidente e impactante (se mire por donde se mire), entre Bruno Mars y Michael Jackson.

Ahí queda la elucubración, que no queda despejada precisamente si echamos un ojo al videoclip de uno de los grandes éxitos de Mars (Treasure). O a una felicitación póstuma de cumpleaños dedicada a Jackson en Instagram (con sentencias como “gracias por enseñarle al mundo lo que es la grandeza”). Sea como sea, a muchos les hace felices pensar que hay un vínculo más profundo de lo que creíamos en lo que respecta a Bruno Mars y Michael Jackson.

“Sigo sin saber en qué nos parecemos. Claro que es mi inspiración, pero no puedo decir que tengamos algo similar”, reconoció Mars en su día. No obstante, ahí quedan los paralelismos de una teoría que, ante todo, rezuma admiración, en uno y otro sentido, por todos los costados.