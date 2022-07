Lourdes Hernández (Russian Red) debuta como actriz protagonista en "Ramona"

"Me relaciono de manera distinta con la vida desde que rodé la película", ha afirmado este lunes Lourdes Hernández, conocida en su anterior etapa de cantante como Russian Red, que debuta como protagonista de un largometraje con "Ramona", una historia dirigida y producida por la también novel Andrea Bagney.

En esta comedia dramática, una mujer treintañera aspirante a actriz vuelve a Madrid con la intención de empezar de cero tras años en el extranjero. Con esta sinopsis, se podría pensar fácilmente que la historia de "Ramona" tiene muchas similitudes con la de Lourdes, algo que la artista desmiente en una entrevista previa al estreno este lunes del filme en la gala inaugural del Atlàntida Mallorca Film Fest.

"Cuando lo veo desde fuera yo también pienso: ''¿Dónde están los límites entre Ramona y yo?' Pero los límites están en que el personaje está escrito, tiene una vida concreta y toma unas decisiones que yo nunca tomaría. Soy una persona superdiferente", ha argumentado la actriz.

La manera de vivir de Ramona es lo que más asemeja a ella, ha explicado Hernández: "Me refiero a cómo pasa la vida a través de mí, no a las decisiones que tomo, ni a la vida que he tenido, ni a las cosas que me han pasado".

Andrea Bagney ha manifestado que la elección de Lourdes como protagonista fue "muy mágica". "Youtube me sugirió un vídeo de Russian Red; yo conocía su música pero no su aspecto, y entonces cuando la vi dije: 'quiero que ella sea Ramona' ", ha explicado.

Bagney también ha destacado que esta película es "un milagro" que se haya acabado haciendo, y que es cine "independiente de verdad", ya que está rodada en 16 milímetros, en blanco y negro y por una directora que nunca había rodado un largo antes.

"La gente me decía que estaba loca, que iba a hacer en blanco y negro una película superindependiente que no la va a ver nadie, y para mí 'Ramona' es una película supercomercial, superaccesible", ha continuado la cineasta.

En esto coincide Hernández, quien considera que pese a que la película sigue una estética muy clásica, para hacer un homenaje al cine, la historia es muy actual. "Realmente esta película rodada en digital por otra persona con otra sensibilidad podría ser una película de Netflix", ha expuesto la actriz

"Alguien que sabe apreciar el cine, la composición de un plano, el detalle de la luz, ve que la película tiene como un traje elegante pero que realmente es una historia supernormal que está pasando en cualquier barrio de Madrid hoy", ha proseguido la actriz.

Además, las artistas han contado que la historia está recubierta de una ensoñación casi constante, que explica cómo se ve la protagonista a sí misma.

"Me apetecía darle a ese tipo de personaje, una mujer espontánea, inocente, parecida a muchas amigas mías, no la clásica heroína, ese estatus de gran actriz de Hollywood", ha relatado Bagney.

La directora ha detallado que ha rodado a una persona española, hablando como hablan las mujeres españolas de 30 años, muy espontánea y con mucha personalidad, razón por la que cree que se la han podido comparar en alguna crítica con películas de los inicios de Almodóvar.

Las artistas han adelantado que están trabajando juntas en la escritura de una miniserie de seis capítulos de la que próximamente darán más datos.