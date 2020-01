Los Óscar no tendrán presentador por segundo año consecutivo

La ceremonia de los premios Óscar, que se celebrará el próximo 9 de febrero, no contará con presentador. El presidente de la cadena ABC, que televisa la gala, ha hecho el anuncio este miércoles durante un evento de la Asociación de Críticos de Televisión. Por su parte, la Academia de Hollywood lo ha hecho público en su cuenta de Twitter.

This year’s #Oscars at a glance:



✅ Stars

✅ Performances

✅ Surprises

�� Host



See you Feb. 9th!