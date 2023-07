Los Jonas Brothers eligen Barcelona para su único concierto en España el 25 de mayo

Los Jonas Brothers ofrecerán un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona el próximo 25 de mayo, en la que será su única actuación en España dentro de su gira mundial "The Tour: Five Albums. One Night", ha informado la promotora Live Nation.

En esta nueva etapa, el grupo actuará por primera vez en Polonia, Austria, República Checa, Irlanda del Norte, Hamburgo, Lyon, Múnich, Noruega, Australia y Nueva Zelanda.

La banda también ha revelado una gran ampliación de su gira más ambiciosa en Norteamérica con 26 nuevos conciertos, lo que la sitúa como su mayor gira hasta la fecha, con 90 actuaciones en 20 países.

Producida por Live Nation, "The Tour: Five Albums. One Night" arrancará con las entradas agotadas para los días 12 y 13 de agosto en el Yankee Stadium de Nueva York, conciertos en los que la banda interpretará temas de toda su trayectoria, iniciada en 2005.

Las entradas para el concierto de Barcelona saldrán a la venta el próximo viernes 4 de agosto a las 10:00 horas.

Jonas Brothers, grupo formado por los hermanos Nick Jonas, Joe Jonas y Kevin Jonas, han vendido más de 20 millones de álbumes, han sido nominados dos veces a los premios Grammy, han cosechado 26 éxitos en la lista Billboard Hot 100 y han conseguido tres números 1 consecutivos en el Billboard 200.

Tras separarse en el año 2013, regresaron en 2019 con el álbum "Happiness Begins", que incluía el tema "Sucker", que se catapultó al numero 1 en las listas de varios países.

Mientras tanto, Kevin, Joe y Nick han mantenido carreras musicales en solitario que se han extendido a la televisión y el cine.

En 2023, Jonas Brothers lanzaron "The Album" a través de Republic Records, que cuenta con los exitosos sencillos "Waffle House" y "Wings".

Para apoyar el nuevo álbum, Jonas Brothers se han embarcado en la gira "The Tour: Five Albums. One Night", que incluirá conciertos en estadios y pabellones de todo el mundo hasta 2024, lo que supone la gira más extensa de la banda hasta la fecha. EFE.

