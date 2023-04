Lauren Izquierdo, la voz más joven de la literatura posromántica

Aunque no ha cumplido 24 años, Lauren Izquierdo acaba de presentar su cuarta novela enmarcada en el género de literatura "posromántica, con la que consolida un hueco en librerías españolas y latinoamericanas. Me gusta crear historias que incomoden, que hagan al lector pasárselo bien pero también reflexionar.

"Leí Orgullo y prejuicio con menos de diez años y la primera novela la escribí en bachillerato, en clase de literatura universal porque me aburría. Siempre he ido adelantada a mi edad, pero no me importa, dice a EFE en una entrevista Lauren Izquierdo (Almoradí, Alicante, 1999), que presenta Tú, yo y las alas de un boomerang.

Izquierdo siempre se ha considerado una lectora voraz, y pronto comenzó también a escribir. Con doce años escribía guiones, creo que siempre he tenido mucha inquietud mental, explica la alicantina, que participará con su cuarta novela en la Feria del Libro de Madrid el próximo 1 de junio.

La obra es la continuación de Silencio, Espinas de terciopelo y La luz de detrás de sus ojos, relatos interconectados mediante sus personajes y con Madrid como axioma central. He creado una especie de imaginario plagado de referencias, dice sobre contenidos que van de Notting Hill a las estatuas que adornan las cornisas de Gran Vía.

Recomienda leer sus títulos al revés, es mucho más divertido y están escritos así, dice Izquierdo, que reconoce que empezó a escribir "sin ambiciones de ningún tipo, mientras que ahora quiere incitar a la reflexión de algunos temas comunes por los que que habitualmente pasan "de puntillas" las novelas de este género.

Está muy bien que la gente se evada y pase un buen rato, pero es cierto que hay ciertos temas incómodos sobre los que no reflexionamos a menos que nos obliguen un poco, dice sobre cuestiones como los trastornos alimenticios o la ansiedad social, motivos que aborda en esta cuarta novela, cuyo hilo conductor es el reencuentro con el primer amor.

La historia habla "de cómo nos separamos de alguien y la vida nos pone en el punto de partida de nuevo de la misma forma que funciona un boomerang; cuyas alas reman en direcciones contrarias haciendo que vuelva al mismo lugar, señala la escritora sobre la cuarta de sus novelas, que "funcionan muy bien entre adolescentes, pero son para cualquiera que quiera leerlos y pasar un buen rato, señala.

Su quinta novela llegará a finales de este año a las librerías y no descarta dar el salto en un futuro a las pantallas: Me suelen decir que funcionarían como serie, asegura.