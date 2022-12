Kirstie Alley, la actriz de "Cheers" y "Mira quien habla" ha muerto a los 71 años de cáncer

La actriz estadounidense Kirstie Alley, conocida por trabajos como "Look who's talking" ('MIra quien habla') (1989) y la serie "Cheers" (1987) falleció este lunes a los 71 años a causa de cáncer.



"Estamos muy tristes de informar que nuestra increíble, feroz, feroz y amorosa madre falleció tras una batalla contra el cáncer", se lee en la cuenta de Twitter de la actriz en un comunicado emitido por sus hijos True y Lillie Parker.





El boletín describe que antes de morir, la dos veces ganadora al Emmy estuvo rodeada de su familia más cercana y seres queridos, y que "luchó con fortaleza", mostrando a cada instante su gozo por la vida.



Además, aseguraron que si bien fue una figura "icónica" del cine y la televisión, fue aun más una mejor madre y abuela.



La carrera de Alley (Wichita, Kansas, 1951) arrancó en 1982 en el filme "Star Trek II: The Wrath of Khan", y continuó con películas como "A Bunny's Tale" (1985) o "Stark: Mirror Image" (1986).



En 1987 fue contratada para ser parte de "Cheers" una de las comedias más importantes de la televisión estadounidense en la que interpretó a Rebecca Howe, una gerente de un bar que aspira a casarse con un hombre millonario de Boston.



Este papel le valió un Emmy como mejor actriz protagonista de serie cómica en 1991 y un Globo de Oro a la mejor actuación de una actriz en serie de televisión comedia/musical, el mismo año.



Otro de los proyectos más recordados de la actriz fue "Look Who's Talking" (1989), que protagonizó junto a John Travolta, en el que dio vida a una madre soltera que se enamora de un conductor de taxi, cuya trama se extendió a dos filmes más.





Pero la carrera de Alley también quedó marcada por programas como “Veronica’s Closet” (1997-2000) o “Fat Actress” (2005) escrita por ella misma, así como por su trabajo como productora.