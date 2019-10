Infanticidio, creación y maternidad convergen en la novela "Las madres no"

María Gómez de Montis

Un jueves por la tarde, en una casa adinerada de Vitoria, una madre mata a sus gemelos. El infanticidio sacude el país y, en especial, a la protagonista de la novela de Katixa Agirre "Las madres no", una escritora y madre primeriza que se obsesiona con el caso tras descubrir que conoce a la asesina.

En el libro, que acaba de publicar Tránsito y cuya traducción del euskera corre a cargo de la propia Agirre (País Vasco, 1981), la autora reflexiona sobre maternidad y violencia infantil: "Vivimos en un país que discrimina por edad: los niños no se consideran personas completas. El hecho de que se debata si los padres tenemos derecho a agredir a una persona, a mí me supera", reconoce a Efe la escritora.

Valiéndose de las herramientas del ensayo y la novela negra, Agirre firma una crónica sobre maternidad y creación a través de su protagonista, una joven escritora sin nombre con quien tiene mucho en común: desde su amor por los libros hasta la fecha de nacimiento -"un 27 de octubre, como (la poeta estadounidense) Sylvia Plath", añade-, pasando por la anulación de su identidad tras el parto.

"Cuando eres madre, tu identidad se aplaza. Por eso no puse nombre a la protagonista: es uno de los efectos de la maternidad -explica Agirre-. Mi editor en euskera sí me recomendó que le buscase uno, para que los lectores no la identificasen conmigo, pero creo que eso es inevitable".

La protagonista de la obra, impactada por el asesinato y su reciente maternidad, decide pedir una excedencia para escribir y reflexionar sobre el caso, que sigue primero por la prensa y más tarde personándose en los tribunales.

Allí, en los juzgados, la escritora reflexiona sobre las enfermedades mentales y su relación con la maternidad. ¿Son los hijos carceleros de sus padres o más bien al revés? ¿Hasta cuándo es necesaria una madre? En la asesina, Agirre desliza decenas de arquetipos femeninos posibles: desde la artista hasta la mujer fatal, pasando por la cruel madrastra.

"Al fin y al cabo, una mujer también puede ser malvada", explica la escritora, quien, como su protagonista, también comenzó a escribir este libro poco después de dar a luz a su primera hija.

"'Las madres no' nace de un efecto acumulativo, empezando por mi propia experiencia como madre -cuenta la autora-. Yo estaba muy preparada, pero aún así pasé cosas que no me imaginaba: procesos internos que te pasan por la cabeza y afectan a tu identidad".

Agirre reconoce que el germen de esta obra está en la novela de Emmanuel Carrère "El adversario", en la que un padre mata a su familia para ocultar una mentira: "Me puse a pensar qué cambiaría si el asesino fuese una madre: así fue como entró la ficción".

La autora, profesora de la universidad de País Vasco y doctora en Comunicación Audiovisual, ha publicado diversos títulos infantiles y juveniles, varios cuentos y una novela, "Atertu arte Itxaron" ("Los turistas desganados"), que le valió el premio de la academia de escritores 111.

Con el proyecto "Amek es dute" (en euskera, "Las madres no" está publicada en la editorial Elkar) fue la XVI ganadora de la beca de novela Agustín Zubikarai, lo que le permitió comenzar a escribir poco después de nacer su primera hija.

Sin embargo, tras seis meses de escritura, nació su segundo hijo y tuvo que parar. "Ese parón de nueve meses me vino muy bien, trajo ideas nuevas. Ahora, esa segunda parte me gusta más", reconoce.

La novela está dividida en dos partes, creación y violencia, que a su vez se fragmentan en varios capítulos, siempre introducidos por alguna cita relacionada con la maternidad: de Sylvia Plath a Virginie Despentes, pasando por una entrevista de Cameron Diaz en la que la actriz aseguraba que "es más fácil dar vida que dar amor".

Todas estas citas, reconoce Agirre, forman parte de su bagaje como lectora: "La maternidad siempre ha sido un tema muy recurrente en la literatura, aunque ahora parece que vive un momento de ebullición, y me interesaba mucho antes de empezar a escribir. Creo que he ido acumulando todo esto a lo largo de mi vida, en una mochila que he volcado aquí".

"Las madres no" se convierte en el sexto título de la editorial Tránsito, especializada en textos escritos por mujeres y ligados a la memoria, y el primero de la colección firmado por una autora española.