Humans Fest premia la visión sobre la migración de Roser Corella y De Jong

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos de Valencia, Humans Fest, organizado por Fundación por la Justicia desde 2009, ha premiado en su decimotercera edición a las directoras Mijke De Jong y Roser Corella, ganadoras de la Sección Oficial de largometrajes.

De Jong ha recibido el premio a Mejor Largometraje de Ficción por "Along the way" y el trabajo "Room without a view", de Roser Corella, ha sido reconocido como Mejor Largometraje Documental, informa la organización del festival.

Mijke De Jong, de origen holandés, ha sido multipremiada como directora, guionista y productora, cuenta con más de 20 películas en su currículum y es especialmente conocida por películas como "Bluebird" (2004), "Frailer" (2014), "Layla M." (2016) y "God Only Knows" (2019).

En Humans Fest ha participado con "Along the way", que narra la historia de dos hermanas afganas, de 19 años, que pierden a su familia en la frontera entre Turquía e Irán y, a partir de ahí, se enfrentan a duras decisiones.

"He querido retratar su historia como personas migrantes, pero también como jóvenes sencillamente, con sus aspiraciones y sus dudas, como lo hemos sido todas y todos, para que podamos identificarnos con ellas y empatizar mejor", explica De Jong.

Por su parte, Roser Corella, que actualmente reside en Berlín, comenzó su carrera como periodista para la televisión catalana, pero su interés por las historias humanas detrás de los problemas globales la impulsó a autoproducirse en el campo documental, donde ha despuntado.

De hecho, sus trabajos "Machine man" (2011), "Prisoners of Kanun" (2014) o "Grab and run" (2017) se han proyectado en todo el mundo, han indicado las mismas fuentes

En Humans Fest, Roser Corella ha proyectado "Room without a view", un documental que aborda la esclavitud de las trabajadores domésticas extranjeras en el Líbano, una situación que pone de manifiesto cómo el capitalismo intersecciona con el género, la clase y el origen de las personas.

"Me gustaría agradecer al festival crear un espacio de debate en torno a las condiciones laborales de las trabajadoras del hogar y los cuidados no solo en el Líbano, sino también en España", afirma la directora.

El premio a Mejor Cortometraje de Ficción ha recaído en "Toutes les nuits", dirigido por Latifa Saïd que aborda en este trabajo el complejo universo de las migraciones en clave femenina, adentrándose en los conflictos de las mujeres migrantes que se ven obligadas a ejercer la prostitución e incorporar la dificultad de la conciliación han sido aspectos determinantes para el jurado.

Por otro lado, "Espejismos", de Alfonso Palazón, ha sido el Mejor Cortometraje Documental. un trabajo que recoge el testimonio de varias personas refugiadas, quienes hablan sobre su situación, sus proyectos no cumplidos y sus sueños.

La Sección Oficial de Humans Fest incluye dos premios para creaciones valencianas, y el Mejor Cortometraje Valenciano ha recaído en "Ecoutez-Moi", de Paula Armijo, "por la intensidad de un testimonio real que demuestra la dureza que viven muchas mujeres en la sombra, sin futuro ni presente, sin esperanzas; y por todas aquellas abusadas y maltratadas, en palabras del jurado.

Por su parte, el Mejor Guión de Cortometraje Valenciano ha sido para "Mesa para 3", de Álvaro G. Company y Meka Ribera, un trabajo que denuncia el egoísmo humano y la mala distribución de los recursos desde la sátira.

Tradicionalmente, Humans Fest ha tenido la sección 1 minuto, 1 derecho. Dado que el eje temático de 2022 ha sido migraciones y refugio, la organización del festival ha planteado la categoría 1 minuto, 1 frontera, en la que ha participado el alumnado de Comenius Centre.

Entre todas las propuestas recibidas, que se han ido proyectando antes de cada pase de Sección Oficial, el público del festival ha decidido mediante votación popular que el premio sea para "Mentiras piadosas", de Mario Lledó Climent.

Este año, además, tres trabajos de diferentes categorías han recibido menciones especiales: el cortometraje valenciano "La butaca de la puta", de Mar Navarro; el cortometraje de ficción "Casablanca para volver", de Pedro Sara; y el largometraje documental "Paralelo 35º 50", de Sergio Rodrigo Ruiz.

La gala de entrega de los premios se celebra esta noche en el MuVIM de València.