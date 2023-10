FundéuRAE: “in extremis”, no “en extremis”

Madrid, 10 oct (EFE). La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, recuerda que la forma in extremis, escrita en cursiva, es la expresión latina correcta, no en extremis.

Sin embargo, en la prensa se encuentran frases como Un gol en extremis de Hurtado le da una ligera ventaja al equipo o Dos mujeres salvan la vida in extremis en Nerja.

La fórmula latina adecuada de la locución adverbial que significa en los últimos instantes de la existencia y en los últimos instantes de una situación peligrosa o comprometida es in extremis, con la preposición latina in, tal y como se recoge en el Diccionario de la lengua española, no en extremis, con la preposición en español.

Además, se recuerda que la actual ortografía académica prescribe el uso de la cursiva (o de las comillas si no se dispone de este tipo de letra) para las locuciones latinas.

Por lo tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir Un gol in extremis de Hurtado le da una ligera ventaja al equipo y Dos mujeres salvan la vida in extremis en Nerja.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación.