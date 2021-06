El festival musical madrileño Dcode se pospone también a 2022

La cita musical madrileña Dcode, prevista para los días 10 y 11 de septiembre, pospone su décima edición a 2022 "por las circunstancias actuales y porque la incertidumbre no permiten celebrar el festival de siempre".

En el comunicado oficial no se han anticipado de momento las fechas de celebración del próximo año. Sí se indica que las personas que hubiesen adquirido abonos o entradas recibirán esta tarde un correo electrónico con las instrucciones detalladas a seguir para mantenerlas para la edición de 2022 o para solicitar su devolución.

Dcode Festival era uno de los pocos festivales multitudinarios de verano que mantenía su celebración, tras los aplazamientos previos y continuos de otros eventos como Primavera Sound en Barcelona, Bilbao BBK Live o Mad Cool y Tomavistas, ambos también en Madrid.

"Durante los últimos meses, la organización ha estado trabajando duro estudiando todas las posibles opciones para seguir adelante con Dcode 2021, pero las circunstancias actuales y la incertidumbre que todavía existe no permiten celebrar el festival Dcode de siempre, el que el público está esperando y se merece tras este año complicado", alega la nota de prensa.

La décima edición, pospuesta desde 2020 a causa de la pandemia de covid-19, habría contado este año con los estadounidenses Queens Of The Stone Age como gran cabeza de cartel, además de Vetusta Morla, The Hives, Milky Chance, Sidonie, Fuel Fandango, Mando Diao, Maxïmo Park, Café Tacvba, Belako y St Woods.

Esta cita se ha convertido en la más veterana de los festivales madrileños, con hitos como el de 2018, que completó su aforo máximo de 25.000 personas con Imagine Dragons e Izal como principales atractivos.