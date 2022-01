La misteriosa señal de radio que procede de Rusia cambia su emisión: "No es habitual"

Quizás hayas oído hablar de una extraña señal de radio que lleva emitiendo prácticamente sin descanso desde finales de los años 70 desde Rusia. Una emisión conocida como 'The Buzzer'- el zumbador-, 'MDZhB' o UVB-76, que emite en una frecuencia que le permite recorrer miles de kilómetros, y que consiste en la emisión regular de un zumbido 25 veces por minuto.

A lo largo de todo este tiempo, el misterio que la rodea ha despertado todo tipo de teorías y conspiraciones. Algunas apuntan a que su peculiar sonido de “bocina intermitente" sería de tipo Channel Marker, es decir que "serviría de aviso a los radioescuchas para que sepan que es un canal ocupado para emergencias o servicios críticos, y que por tanto deben abstenerse de usarlo". O simplemente podría servir "para tener un sistema con el fin de que los receptores sepan que ese enlace de alguna forma está activo", explica a la Cadena COPE, David Marugán, consultor, especialista en seguridad y radiocomunicaciones y miembro del equipo de Mundo Hacker



Estas redes son "necesarias para tener una comunicación segura en caso de fallo de las redes informáticas modernas", y por eso precisamente son "ampliamente usadas entre los ejércitos de todo el mundo". De hecho, "existen sonidos similares en otras redes aunque son menos conocidos", afirma Marugán a COPE.

Como es lógico, "ningún gobierno confirma este tipo de señales militares, ya que se trata de sistemas sobre los que se debe de guardar secreto".

Precisamente este desconocimiento es lo que ha generado todo tipo de especulaciones, entre ellas si podrían tratarse de "mensajes cifrados con supuestas órdenes militares". También "hay quien asegura escuchar nombres rusos y alimentan esa teoría de la conspiración". Sin embargo estos nombres serían parte "del código fonético ruso que en lugar de usar Alfa, Bravo - para las letras A, B- usa las iniciales de nombres comunes rusos. No existe más misterio", zanja el experto que aclara eso sí, que "se desconoce el contenido real de los mensajes en clave".

Lo más probable, advierte "es que esta red que se atribuye a la Federación Rusa, tenga un carácter militar, y que de órdenes de combate, maniobras o entrenamiento a las tropas bajo su ámbito geográfico".

Pero algo parece haber cambiado en los últimos días. El 5 y 6 de enero los radioescuchas, entre ellos algunos oyentes de COPE que se pusieron en contacto con esta Cadena, fueron testigos de "algunos cambios en la emisión de The Buzzer". "No es la primera vez que pasa, ha ocurrido varias veces a lo largo de su historia, si bien no es habitual que existan cambios importantes en sus emisiones", como los registrados ahora. En otras ocasiones, "suponemos que por temas de mantenimiento o de traslado de instalaciones, -como ocurrió en 2010-, ha estado fuera del aire durante algún tiempo".

En su opinión parece que se trata de su emisión legítima, con lo que los últimos cambiospodrían responder a "razones operativas". "No sabemos si obedecen a un problema de mantenimiento técnico del anterior equipo generador de tonos, y que por tanto se trate de un cambio temporal, o si por el contrario es definitivo en el emisor de tonos del Buzzer".

En cualquier caso, a veces resulta difícil diferenciar cuando "se trata de una emisión falsa, que esté intentando suplantar la identidad de la original". El hecho de que sean redes militares "hace que no se disponga de información fiable".

Yesterday the Buzzer gained a new channel marker - or several! https://t.co/ll8pYbPCML It beeps. At ~320Hz; or 400Hz. Or it both beeps and buzzes at the same time. Or it cycles through tones: https://t.co/xlMDfSuxfj Lots of changes, and several TX involved. Tune in at 4625kHz!